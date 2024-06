České kreativní studio NICE! vytvořilo nový trailer na kultovní hru World of Warcraft

Herní komunita World of Warcraft (WoW) se opět dočkala nového traileru ke své oblíbené online hře. Tentokrát se jedná o trailer k novému datadisku Shadow and Fury: World of Warcraft – The War Within, na jehož scénáři pracoval kreativní ředitel WoW Chris Metzen, který také propůjčil svůj hlas postavě Thralla. Tvůrcem oficiálního traileru, který získal více než půl milionu zhlédnutí během několika dní od uvedení, je opět české kreativní studio NICE! pod kreativním vedením režiséra Václava Krbůška a pod supervizí 3D animátora Radima Zeifarta, známého v herní komunitě pod pseudonymem Hurricane.

Nejnovější trailer je výsledkem pokračující oficiální spolupráce mezi pražským produkčním a postprodukčním studiem NICE! a americkou společností Blizzard Entertainment, která se specializuje na vývoj a vydávání počítačových her. Na tvorbě traileru, který vznikal šest měsíců, se podílelo devět lidí na straně výroby v České republice a čtyři na straně klienta ve Spojených státech.

Aktuální projekt studia NICE! se možná překvapivě nejvíce vymyká tím, že při tvorbě traileru nebylo možné využít prakticky žádnou inovativní metodu umělé inteligence (AI). S výjimkou textur postav, které byly zvětšeny pomocí AI, byl každý kousek traileru vytvořen přesně na míru. „Společnost Blizzard přesně ví, co chce, a vyžaduje velmi specifický styl, kterého lze dosáhnout pouze ruční prací. Každý odstín barvy, každá miniaturní animace v krystalu na obleku Allerie, detaily vlasů Thralla, každý pohyb musí být přesně takový, aby zapadl do stylu WoW,“ vysvětluje kreativní režisér traileru Václav Krbůšek. Tento přístup je způsob, jakým hlavní tým Blizzardu a WoW vytváří samotnou hru v sídle společnosti v Kalifornii. Všechny herní assety se vyrábí výhradně ručně na místě pod přísným vedením, které má za úkol udržovat přísně definovaný vizuální styl WoW.

Nejvíce práce při samotné tvorbě traileru bylo věnováno sladění s Blizzardem ohledně vizuální podoby a animací. Původní verze videa měla mnohem složitější svícení a materiály, které se ale museli postupně upravovat, aby přesně seděly stylu herní grafiky WoW. Trailer není renderován v herním enginu, jak mnozí diváci předpokládají, ale v programu Blender. Právě klientský požadavek na in-game vzhled traileru se promítl i do animací. „Animace vycházely z videoreferencí, které jsme si sami na kameru zahráli a natočili, ale na Blizzard působily příliš realisticky. Postupně jsme je proto zjednodušovali, aby působily spíše jako ručně animované postavy z hry než jako motion capture,“ popisuje tvorbu animací Václav Krbůšek. Navzdory tomu doufá, že se jim podařilo přinést do vizuální podoby něco navíc.

Spolupráce pražského kreativního studia s Blizzard Entertainment začala díky 3D grafikovi a animátorovi Radimu Zeifartovi, který je současně jedním ze čtyř zakladatelů studia NICE!. Jeho fanouškovské trailery k World of Warcraft již před několika lety zaujaly pozornost nadšených fanoušků i samotného Blizzardu. Postupně si Blizzard všiml produkce studia NICE!, která je za Radimem a začal s ním spolupracovat. V letošním roce se studio začalo podílet na výrobě trailerů nejen pro legacy produkty WoW Classic, ale také pro moderní Retail, kterým se kreativně věnuje režisér Václav Krbůšek.

„I přes lehkou nervozitu z odpovědnosti, která nám byla svěřena při práci na moderním WoW, jsme věřili, že výsledek bude skvělý. Poprvé od začátku naší spolupráce napsal scénář k traileru sám Chris Metzen, bývalý viceprezident a současný kreativní ředitel celého WoW, který zároveň propůjčuje hlas mnoha klíčovým postavám, jako je Thrall. Materiál, na kterém jsme mohli stavět, byl tedy dobrý již od počátku,“ říká Václav Krbůšek. Vzájemná spolupráce začala poměrně netradičně, protože celý trailer byl nejprve vytvořen ve studiu NICE! pouze ve zvukové podobě podle scénáře. Hudbu spojili s nahrávkami hlasů a takto vytvořili celý trailer ve zvukové podobě. Výsledek překvapivě fungoval natolik dobře, že se Blizzard rozhodl jít s NICE! i do zbytku produkce a trailer mohli začít realizovat i vizuálně.

Tým NICE! se pravidelně dvakrát týdně setkával se zástupci Blizzardu na konferenčních hovorech, kde prezentoval vývojové fáze traileru – od hrubého animaticu, přes hrubý previs až po finální doladění animací a vzhledu. S Blizzardem udržovali také neustálý kontakt prostřednictvím aplikace Slack (a stále pokračují – v současnosti spolupracují na třech nových projektech), kterou proudily různé, často tehdy ještě tajné, modely z budoucí hry. „Nevýhodou je časový posun, který znamená, že naše meetingy s klientem začínají, když už většina našich spoluobčanů končí pracovní den, a nezřídka máme konferenční hovory i ve 2 ráno našeho času. Nicméně z hlediska kvality spolupráce si na Blizzard nemůžeme stěžovat. I přes velikost jejich brandu je jejich přístup velmi lidský a zároveň racionální. Pokud projevíte snahu, jsou ochotni poskytnout veškerou podporu,“ dodává Václav Krbůšek.