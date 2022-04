World of Warcraft na Macu s M1: Dá se na něm hrát, anebo raději ne?

O počítačích od Applu se doposud často tvrdí, že se jedná o zařízení, která jsou stvořená na různé typy práce. To samozřejmě nemůžeme žádným způsobem popřít, jelikož Macy jsou opravdu určeny primárně k tomu, abyste na nich něco tvořili. Avšak názor, který hovoří o tom, že se na počítačích od Applu nedá nic hrát, jelikož nemají dostatečný grafický výkon, je už v dnešní době přežitkem. Když ještě Macy disponovaly procesory Intel, tak se tohle tvrzení dalo potvrdit, ale nyní, s využitím čipů Apple Silicon, je realita naprosto jiná.

Nejnovější počítače od Applu, které disponují čipy M1, už ve skutečnosti dokáží nabídnout dostatečný výkon na to, abyste na nich spustili i novější hry. Aktuálně už navíc existují také vrcholné čipy M1 Pro, Max či Ultra, které samozřejmě dokáží „rozjet“ hry ještě lépe, než zařízení s klasickou M1. Výkon Maců už tedy aktuálně nelze použít jakožto odůvodnění toho, proč se na nich nedají hrát hry. Jeden takový důvod tady ale pořád je, a to dostupnost her pro macOS. Samozřejmě i nadále platí, že se vývojáři mnohem radši zaměřují na Windows, kde je hráčská základna nesrovnatelně větší. I tak ale vzniká čím dál tím více titulů, které si zahrajete i na Macu. Jedním tímto titulem, který mezi prvními nabídl nativní podporu Apple Silicon, je legendární hra World of Warcraft.

Osobně jsem velikým milovníkem hry World of Warcraft a i přesto, že ten největší boom už má nejspíše (bohužel) za sebou, tak stále existuje mnoho hráčů, kteří hrají – včetně mě. Původně jsem tzv. WoWko začal hrát na klasickém počítači s Windows, jak jsem ale postupně stárl a pořídil si Mac, tak už se mi na stolní počítač jednoduše nechtělo přesouvat a hrát jsem přestal. To se ale změnilo před zhruba rokem, kdy jsem si pořídil 13″ MacBook Pro s M1 a rozhodl jsem se, že se k World of Warcraftu pokusím vrátit. Tohle rozhodnutí jsem udělal právě z toho důvodu, jelikož WoW nabízí nativní podporu Apple Silicon, a jelikož jsem předpokládal, že čip M1 bude mít dostatek výkonu pro příjemné hraní.

World of Warcraft na Macu s M1: Dá se na něm hrát, anebo raději ne?

Po zhruba roku hraní WoW na MacBooku Pro s M1 jsem se tedy rozhodl vám přinést tento článek, ve kterém bych se rád zaměřil na to, zdali je vůbec možné si na „pracovním přenosném počítači“ tuto hru užít. Prvně bych se rád věnoval tomu, co jsem zmínil na konci předchozího odstavce – tedy výkonu. Abych pravdu řekl, tak jsem byl opravdu mile překvapen z toho, jak čip M1 World of Warcraft zvládá. Samozřejmě ale nesmíte počítat s tím, že budete hrát na ty nejvyšší detaily při zachování původního rozlišení obrazovky. Myslím si ale, že tohle rozhodně u hry jako je WoW nevadí. Po delší době zkoušení jsem nakonec našel optimální nastavení zobrazení a grafiky, při kterém mám i v těch nejvíce náročných oblastech a velkých týmových bitvách stabilních 60 FPS. Rozlišení mám konkrétně nastaveno na 1440 x 900 pixelů, celkové grafické nastavení pak na úrovni 4, což je mimo jiné takové nastavení, které mi doporučila samotná hra.

Grafické nastavení nebude nejvyšší, ale bude dostačovat

Možná si nyní říkáte, že výše uvedené nastavení není nic moc. Je ale nutné zmínit, že můj MacBook má pouze 13″ obrazovku, tudíž zde nižší rozlišení není takovým problémem jako například na dvojnásobně velkém monitoru. Grafické nastavení mi tedy zcela dostačuje a dokážu se bez různých zkrášlujících efektů obejít. Obraz rozhodně není rozmazaný a nebolí z něj oči. Jak jsem ale zmínil, tak při tomto nastavení mám hlavně stabilně 60 FPS. Pokud jste schopni přijmout občasné propady FPS například na 30, a to především v náročnějších oblastech, tak rozhodně můžete nastavit vyšší rozlišení i grafické nastavení. Preferuji však raději snímky za sekund než právě vizuální stránku. Koneckonců, pro raidy či battlegroundy, které jsou náročnější, si můžete nastavit odlišené grafické nastavení. Podotýkám, že hraji na základním 13″ MacBooku Pro s M1, který je výkonem prakticky stejný s MacBookem Air M1, na kterém hraje kolega, a to se stejným nastavením. Pokud vlastníte například nový MacBook Pro s M1 Pro nebo M1 Max, tak budete moci grafiku posunout o několik úrovní výše.

Klávesnice vás překvapí, nevýhodou je snad jen 13″ displej

Dále bych se chtěl ještě zaměřit na to, jak se mi hra ovládá. Při hraní nepoužívám žádnou externí klávesnici, pouze vsázím na herní myš, jelikož využívání trackpadu je nemyslitelné. Upřímně jsem s klávesnicí MacBooku Pro nesmírně spokojený jak při psaní, tak i při hraní. Nemám s ní absolutně žádný problém, jednoduše se mačká, rozložení kláves je naprosto ideální. Jediná věc, co mi vadí, tak je Touch Bar – ten při rychlém mačkání různých kláves v horní části čas od času zavazí, jelikož se jej dotýkám a otevírám tak například Launchpad apod. I tohle jsem ale zdárně vyřešil instalací aplikace Bar None, která dokáže Touch Bar kompletně deaktivovat, takže nereaguje při hraní na jakékoliv vstupy. Co se pak týče výdrže baterie, tak jste schopni si zahrát pár hodin, avšak tento typ testování jsem vyloženě neprováděl, jelikož hraji se stále zapojeným napájením. Při hraní se jinak MacBook lehce zahřívá, nejedná se ale o nic hrozného. Navíc nedochází ani k aktivaci ventilátoru, takže zařízení hraní zvládá v pohodě. Určitou nevýhodou je snad akorát 13″ displej, který je pro potřebné rozhraní hry celkem malý. Pořád ale k Macu můžete připojit větší externí monitor, následně počítač zavřít a hrát na větším monitoru, takže se nejedná o problém.

Závěr

Pokud tedy patříte mezi podobné jedince jako já, kteří by se chtěli sem tam odreagovat hraním, ale nechce se vám přecházet na stolní počítač, popřípadě pokud jej vůbec nemáte, tak věřte, že i na MacBooku Pro s čipem M1 si naprosto bez problémů zahrajete – a pokud máte výkonnější stroj, bude zkušenost ještě lepší. Herní požitek je naprosto dostačující, o to větší pak v případě, že navíc využijete větší externí monitor. Samozřejmě u klasického čipu M1 nemůžete počítat s maximálním rozlišením a nejvyšším grafickým nastavením, myslím si ale, že grafika u tohoto typu her jednoduše není tak úplně důležitá. Jak jsem zmínil, WoW hraji na Macu s M1 již zhruba rok a za tu dobu jsem si ani jednou neřekl, že bych se chtěl přesunout zpět na stolní počítač. Nemusím vůbec nic řešit – když mám chuť, prostě hru zapnu na Macu a do pár sekund hraju. Hrajete na Macu také nějakou hru? Dejte nám to vědět do komentářů.