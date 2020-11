Legendární World of Warcraft se dočkal plné podpory Maců s M1

Vydavatelství Blizzard oznámilo, že si už teď můžeme World of Warcraft zahrát na nových Macích s čipsetem M1 bez potřeby emulace pomocí aplikace Rosetta 2. Legendární MMORPG se tak stává první velkou hrou, která nativně podporuje nové počítače s Applem navrženou a sestavenou výpočetní jednotkou. Update do hry dorazil v den vydání nových Maců, Blizzard ujišťuje, že všechny testy probehly úspěšně, možná se ale hráči nevyhnou drobným bugům. Podpora zatím platí pouze pro hlavní verzi hry, obsahující všechna vydaná rozšíření. Classic verze, která nabízí hru ve stavu, ve kterém si ji můžete pamatovat z doby před vydáním první expanze The Burning Crusade, zatím nový čipset Applu nativně nepodporuje a k jejímu zprovoznění budete muset stále sáhnout po emulátoru.

Někteří hráči na fórech hry si sice už začali stěžovat na chybky v optimalizaci pro novou platformu, obecné reakce uživatelů Maců jsou však velmi pozitivní. Uživatel redditu SalopeTaMere se pochlubil záběry z hraní na novém Macbooku Air. Na vysoké detaily běží hra při čtyřiceti až padesáti snímcích za vteřinu, a to ještě před vydáním patche, který hru pro nové Macy optimalizuje. To ukazuje výkon nového čipsetu M1, který podle prvních recenzí strčí většinu konkurence do kapsy. Blizzard si tak svědomitou prací zajišťuje hráče, kteří budou moci vyzkoušet nové rozšíření Shadowlands, jež se na trhu objeví už 23. listopadu.