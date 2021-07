Blíží se další vzpruha pro  TV+? Apple přemýšlí nad koupí filmového studia

Nezávislé filmové a televizní studio A24 prozkoumalo svůj potencionální prodej a Apple je mezi společnostmi, které projevily zájem. Pořizovací cena se pohybuje mezi 2,5 a 3 miliardami dolarů. Od roku 2018 mezi sebou spolupracují ve formě víceleté dohody o tvorbě originálních filmů pro streamování na Apple TV +. Mezi nimi jsou i tituly On the Rocks od režisérky Sofie Coppoly a Boys State od Amandy McBaine a Jesse Moss.

Se zprávou o potencionálním prodeji poprvé přišel americký týdeník Variety. Obě společnosti podepsaly smlouvu o filmových médiích již od založení Apple TV + a už tehdy údajně Apple projevil zájem o koupi. O možné akvizici ale dle zdrojů Apple a A24 diskutovaly až v nedávné době. Scénáře dohody zahrnovaly sloučení se samostatnými hráči nebo přímo prodej společnosti technologickému gigantovi. Řada potencionálních zájemců se zapojila do akvizičních rozhovorů v posledních 18 měsících, ačkoli studio ještě musí uzavřít dohodu, protože upřednostňuje expanzi. Společnost A24 uzavřela smlouvu také s Showtime, s Amazonem ale spolupráci nedávno ukončila.

Zatím je otázkou, jestli se nyní vztah Apple a A24 vyvíjí nad rámec současné filmové dohody. V průběhu let americký gigant prozkoumal řadu možných akvizic médií, které nakonec získaly jiné společnosti. Redakce časopisu Variety oslovila Apple i A24, aby se vyjádřily, ale nedostala odpověď ani od jednoho.

Společnost A24 založili v roce 2012 Daniel Katz a David Fenkel. Hollywoodskou scénu ovlivnily až jejich pozdější filmy, mezi kterými je úspěšné oscarové dílo Moonlight a další známé tituly Uncut Gems , Midsommar a The Lighthouse. S Applem aktuálně pracují na budoucích projektech, jako jsou například Sharper, The Sky is Everywhere a Tragedy of Macbeth.