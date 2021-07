Já na bráchu, brácha na mě? Apple chce koupit firmu jedné z největších hvězd Apple TV+

Já na bráchu, brácha na mě. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat nynější snaha Applu získat pod svá křídla mediální společnost Hello Sunshine zaměřující se na televizní, textovou i rozhlasovou produkci primárně pro ženy, kterou vlastní Reese Witherspoon. Ano, přesně ta Reese Witherspoon, která je jednou z hlavních hvězd seriálu The Morning Show na Apple TV+, který pochází právě z dílny Hello Sunshine, stejně jako třeba Truth Be Told.

Ačkoliv Apple ani Witherspoon zatím jednání o možném prodeji společnosti nepotvrdili, podle zdrojů portálu Wall Street Journal obeznámených s celou zápletkou herečka svou firmu prodat skutečně chce a právě Apple je jedním ze žhavých kandidátů na koupi. Jak vysoká cena firmy je zatím zcela jasné není, ale první odhady hovoří o částce 1 miliarda dolarů, jelikož z její dílny pochází kromě kousků pro Apple TV+ třeba i pár pořadů pro Hulu a tak podobně. Kvalita tu tedy neodmyslitelně je.

Jak rychle by mohlo k celému prodeji dojít je v tuto chvíli s ohledem na nejasnost stavu jednání nejasné, stejně jako to, jací jiní kupci by mohli mít o firmu zájem. Je nicméně prakticky jasné, že samotný Apple se o ní prát s ohledem na její renomé ve světě nebude. Zároveň je ale jasné i to, že díky vazbě na její majitelku má k jejímu získání nakročeno velmi dobře. Pokud se mu získat podaří, dá se očekávat, že se Hello Sunshine postará o dávku dalšího obsahu pro Apple TV+.