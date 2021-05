Podívejte se, jak vypadá nová Apple TV 4K (2021) uvnitř

Přestože se nová generace Apple TV s přepracovaným ovladačem prodává necelý týden, už se dočkala svého detailního rozebrání. O to se před pár hodinami postarali odborníci z iFixit, kteří stihli na začátku tohoto týdne rozmontovat například i nové iMacy M1. Jaké poznatky tedy z rozebrání nasbírali?

Fotogalerie Apple TV Apple TV ovladac Apple TV porty Apple TV 4K +6 Fotek Apple TV spodek Apple TV 4K Apple TV 4K 2021 box Apple TV 2021 Apple TV 4K HDR Vstoupit do galerie

Nic nového pod sluncem. Tak přesně takto by se dal ve zkratce popsat rozbor Apple TV. S předešlou generací se totiž neshoduje jak z hlediska designu, tak i kompletního uspořádání “vnitřností”, což je však ve své podstatě naprosto skvělá zpráva. Předešlá generace Apple TV se totiž pyšní vynikající opravitelností, jelikož jsou komponenty v ní jednak poměrně jednoduchým systémem vrstveny na sebe a jednak jsou spojovány primárně šrouby, díky čemuž je tak jejich demontáž hračka. Jakékoliv problémy s hardwarem jsou tedy poměrně snadno opravitelné.

Co se týče nové generace Siri Remote, i zde se dá hovořit o znovuobjevením Ameriky, byť tentokrát v negativním slovasmyslu. Plné rozmontování ovladače je totiž vcelku náročné a hlavně je k němu potřeba využít i hrubou sílu, která zvyšuje riziko jeho poškození. Do útrob nového Siri Remote je nutné se dostat skrze šroubky skryté pod jednotlivými tlačítky, která je nutná “odcvaknout” právě poměrně nešetrně. Problémem je i to, že je ovladač de facto z jednoho kusu hliníku, kvůli čemuž se s elektronikou v něm manipuluje velmi těžko. Fajn je nicméně to, že u něj lze vyměnit vcelku jednoduše baterii, jelikož ta v něm není přilepená.