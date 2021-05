Uboxing a první dojmy z Apple TV 4K 2021 v podání LsA

Dnes nám v redakci přistál balíček se všemi novinkami, které začal Apple v pátek oficiálně prodávat a jako první se pojďme podívat na rozbalování a první dojmy z nové Apple TV 4K. Pokud jste rozbalovali původní, dnes již předchozí generaci Apple TV 4K, pak vás balení, ani obsah nijak neokouzlí, novinka je totiž téměř stejná jako předchozí generace a to doslova po všech stránkách.

V balení dostanete kromě samotné Apple TV také zcela nový Apple Remote, tedy dálkový ovladač. Ten působí na první dojem robustnějším dojmem oproti předchozí verzi dálkového ovladače a i jeho zpracování je viditelně kvalitnější. Celohliníkové tělo zkrátka působí vždy lepším dojmem než kombinace hliníku a plastu. Celkově je však nový ovladač výrazně větší a to jak na dílku, tak i na výšku a v ruce působí víc jako klasický ovladač od televizoru, než jako nějaká High-tech vychytávka. Kromě něj je v balení také nabíjecí lightning konektor, napájecí kabel a také patřičná dokumentace včetně nálepek s nakousnutým jablíčkem.

Samotná krabička Apple TV 4K je zcela stejná jako její předchozí generace a to jak co se rozměrů, tak i hmotnosti týká. Rozeznat od sebe předchozí a novou generaci na první pohled zkrátka není možné. To co však upoutá okamžitě, je zcela nový ovladač. S tím původním jsme se ženou vždy bojovali a to obzlášť v situaci, kdy se choval v každé aplikaci jinak. Zatím co v YouTube se pomocí tlačítka Home vracíte zpět na seznam videí, v Netflixu aplikaci zcela vypnete a tak podobně. Uvidíme tedy, zda to s novým ovladačem bude jiné. Mě osobně je mnohem sympatičtější než jeho předchůdce a i když to je zřejmě pro mnoho lidí krok zpět, pro mě je to krok zpět k mnohem praktičtějšímu ovladači, na který jsme desítky let zvyklí od televizorů a dalších domácích spotřebičů. Když zkrátka Apple nevymyslel nic převratného s čím by ovládání Apple TV dávalo smysl, pak jsem rád, že se vrátil zpět k něčemu, co by konečně mělo fungovat.