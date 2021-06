tvOS 14.7 opravuje u nových Apple TV problém se 4K streamováním

Společnost Apple nedávno vydala druhou betaverzi svého operačního systému tvOS 14.7 beta pro vývojáře. Kromě jiného došlo v rámci této aktualizace k opravě problému, který způsoboval, že u obsahu ve 4K omylem docházelo k jeho zobrazování v HD. Tento problém se týkal nejnovější Apple TV 4K, kterou Apple představil na své letošní jarní Keynote.

V tuto chvíli není jisté, do jaké míry byl zmíněný problém se 4K rozlišením rozšířený. Jasné není ani to, jestli problém spočíval pouze v chybném označení tohoto obsahu, nebo zda skutečně došlo ke snížení rozlišení. V druhém případě by to ovšem znamenalo, že u nové Apple TV 4K byly špatně identifikovány schopnosti tohoto zařízení, co se týče streamování obsahu z aplikací jako je Netflix nebo HBO, zatímco v samotné nativní aplikaci TV byla identifikace správná. Apple se k tomuto problému nijak veřejně nevyjádřil, hlásila jej ale řada uživatelů a dosvědčilo jej i testování ze strany redaktorů serveru AppleInsider. Zmínku o problému nenajdete ani v dokumentace ke druhé vývojářské betaverzi operačního systému tvOS 14.7 – u betaverzí operačních systémů ale není nijak neobvyklá občasná absence jakýchkoliv poznámek. Na vydání veřejné verze operačního systému tvOS 14.7 si budeme muset ještě nějakou dobu počkat, mělo by k ní ale dojít v průběhu příštího měsíce. V současné chvíli má veřejnost k dispozici operační systém tvOS 14.6, který přináší například podporu Apple Music HiFi a prostorového zvuku Dolby Atmos.