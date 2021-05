Recenze Apple TV 4K 2021: Novinka, u které budete novinky hledat jen velmi těžko

Apple TV se stala před pár lety nedílnou součástí vybavení našeho obývacího pokoje. První Apple TV, kterou jsem si pořídil a začal reálně používat byla až předposlední generace, tedy Apple TV 4K. Právě tu jsem si však zamiloval díky její jednoduchosti a rychlosti. Apple však přišel s tím, že je na čase vydat „nový“ model, a tak představil – světe div se -, Apple TV 4K, které musíme dát dovětek 2021, protože jinak mají oba modely zcela shodné označení. Ta na první pohled nepřináší kromě ovladače a rychlejšího procesoru nic zásadního, proč by stálo za to ji vyměnit za starší model, ovšem zda je tomu skutečně tak nebo najdeme přece jen něco, co nás mile překvapí, na to se pojďme podívat v následující recenzi Apple TV 4K 2021

Během celé recenze budu používat náš televizor 77″ LG OLED77CX, jehož recenzi si můžete přečíst v článku Recenze 77″ LG OLED77CX. Tento televizor nabízí veškeré aktuálně dostupné vychytávky, co se technologií týká a není nic, co by Apple TV 4K 2021 uměla a tento televizor nezvládal. Je to také televizor, se kterým již řadu měsíců používám svoji stávající Apple TV 4K a proto bude porovnání obou modelů o to přesnější. Zatímco v balení starší verze jste našli HDMI kabel, v případě té nové to již neplatí. Apple zkrátka kromě toho, že mu na skladu zbyly čipy A12, které aktuálně nemá do čeho dát kromě základních iPadů, iPadů mini a Apple TV, tak ušetřil také na HDMI kabelu. To se však dá pochopit, protože zatímco klasické HDMI je relativně levná záležitost, HDMI 2.1 kabely jsou stále ještě poměrně drahé, a to by se přece jen akcionářům nemuselo líbit. Já používám jak k PS5, tak k Apple TV a Set-Top boxu kabel Belkin Ultra HD 8K HDMI 2.1 a ten jsem použil také k připojení testované Apple TV 4K. Kromě samotné Apple TV tak najdete v balení pouze nový Apple Remote ovladač, napájecí kabel a Lightning kabel pro nabíjení ovladače. Nechybí ani patřičná dokumentace, tím však veškerý obsah balení končí.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Za tu dobu, co byla na trhu předchozí Apple TV 4K se toho v oblasti portů a konektivity příliš nezmenilo a tak je i nový model vybaven Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, infračerveným přijímačem a gigabitovým ethernetem. Veškeré porty až na jeden, a to ten nejzásadnější, jsou tedy shodné. Hlavní rozdíl a pro většinu lidí, kteří mají také stávající Apple TV 4K, také jediný důvod k přechodu na novější model, je tak HDMI port. Nová Apple TV 4K totiž disponuje HDMI 2.1, tedy tím nejnovějším a aktuálně nejkvalitnějším portem, který můžete pro přenos obrazu do vašeho televizoru použít. Pokud jej má i váš televizor, pak moc dobře víte, že právě díky tomuto portu je možné dostat do televizoru obraz v rozlišení 4K s frekvencí 120 Hz a HDR.

Pokud na moment opomenu právě 120 Hz, pak předchozí Apple TV 4K neuměla ani HDR při 60 Hz, ale pouze při 30 Hz. Rozdíl tak poznáte i při sledování videa nebo hraní her při 60 Hz, kde nově můžete využít podpory HDR, což dříve nebylo možné. Bohužel v případě nové Apple TV je právě 4K s 60 Hz obnovovací frekvencí a HDR to jediné, při čem dokážete HDMI 2.1 využít. V žádném režimu rozlišení totiž nová Apple TV neumí zobrazit 120 Hz obnovovací frekvenci. Proč tomu tak je opravdu netuším, ovšem to nejzajímavější, proč by měl alespoň někdo důvod přejít ze starší na novější generaci se nekoná. Rozlišení a frekvence, které nabízí Apple TV 2021, je zcela stejné jako v případě předchozí generace. Dokonce ani při nižších rozlišeních jako je HD nebo Full HD není možné nastavit 120 Hz frekvenci.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Jestli jste se tedy těšili, že spolu s novou Apple TV uvidíte lepší, ostřejší, kvalitnější nebo snad plynulejší obraz, pak vás musím zklamat – bohužel uvidíte to stejné, co jste viděli doposud. Neříkám, že to je špatné a pro nové uživatele, kteří si jako svou první Apple TV koupí právě tento nový model je to stále velmi kvalitní režim zobrazení, ovšem na druhou stranu je to na chlup stejný režim zobrazení, který jste mohli mít již nějaký ten rok, a to za stejnou cenu a z na pohled zcela stejné krabičky. Rád bych ještě podotknul, že jsem Apple TV 4K HDR 2021 testoval hned poté, co ji Apple vydal a používal jsem operační systém tvOS 14.6. Je tedy možné, že do budoucna Apple vydá novou aktualizaci software tvOS, pomocí které nabídne právě 120 hz nebo nějaké další obrazové vychytávky. V době psaní této recenze je však stav takový, jaký popisují výše uvedené řádky.

Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že Apple aktuálně nemá na co 120 Hz frekvenci využít. Drtivá většina filmů je natočena se 30 snímky za vteřinu, výjimečně pak akční filmy se šedesáti. YouTube aktuálně také nepodporuje 120 snímků za vteřinu. Jediné, na co by tak Apple mohl tuto frekvenci využít, je hraní her, ovšem ty zatím na Apple TV také v této frekvenci nejsou, což je logické vzhledem k tomu, že by stejně v dané frekvenci nejely. Je tedy možné, že se na WWDC v červnu ukáže něco revolučního, co HDMI 2.1 obhájí anebo Apple jen zkrátka myslel dopředu a řekl si, že za tři až čtyři roky už by jeho řešení bez HDMI 2.1 nedávalo kupujícím smysl.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Nový starý procesor v Apple TV 4K HDR 2021

Apple osadil svoji novou Apple TV 4K HDR „novým“ procesorem Apple A12. To by mohlo na první pohled znít celkem dobře, co říkáte? Ovšem to jen do chvíle, než si uvědomíte, že je to několik let starý procesor, který už Apple nemá kam montovat a jediná zařízení, která jej dnes mají, jsou iPad mini 5 a základní iPad. Nikdo by asi neočekával nasazení M1 procesoru v Apple TV, ovšem dva roky starý procesor v něčem, co se jak víme z minulosti aktualizuje jednou za čtyři roky? Ok, vem to čert, koho by vlastně zajímalo, co je uvnitř, když to funguje. Ano, Apple TV 4K HDR 2021 funguje rychle, ovšem zcela stejně rychle jako její předchozí generace. To však není vůbec špatně, protože se mi nikdy v životě nestalo, že bych si na rychlost předchozí generace ztěžoval. Aplikace se načítají bleskurychle, věci jako je YouTube, Netflix, HBO Go nebo Apple TV+ jsou spuštěny okamžitě a vše běží tak jak má.

Žádná změna v rychlosti se tedy nekoná, ovšem nemyslím si, že to je špatně, protože zkrátka za mě osobně nebylo příliš co zrychlovat. Pokud Apple chce přijít s kvalitnějším obsahem do Apple Arcade nebo se pustit do více konzolového hraní a přivést i hry, které využijí kvalitnější textury a grafiku, pak uvidíme, zda na to bude A12 stále stačit. Na to, co je dostupné v rámci Apple TV nyní však tento procesor stačí zcela bez problémů.

Apple Remote jako krok zpět, nebo správným směrem?

Fotogalerie Apple ovladac Apple TV Apple Remote 2021 Apple Remote 2021 vs 2020 +2 Fotek Apple TV ovladac Vstoupit do galerie

Nový Apple Remote je na první pohled mnohem robustnější ovladač než jeho předchozí verze. Hliník je zkrátka považován za ušlechtilý materiál a ve srovnání se sklem, které však vypadá na starém Remote jako plast, bude vždy působit lépe. Na druhou stranu první, čeho si všimnete, jsou extrémně ostré hrany, které jsou v ruce skutečně nepříjemné a spolu s vyšší hmotností ovladače se celkově Apple Remote nedrží příliš pohodlně. K tomu je nutné si přičíst také velmi hlasité cvakání při mačkání kláves, které je zhruba 2x hlasitější než v případě předchozího ovladače. Oproti tomu má však ovladač navíc jedno tlačítko pro ztlumení hlasitosti a druhé pro vypnutí a zapnutí Apple TV a samotného ovladače. Tu je však i nadále možné spustit také jakýmkoli jiným tlačítkem a vypnout pomocí podržení AirPlay tlačítka. Místo dotykové plošky přichází něco, co kombinuje klasické Click Wheel tlačítko z iPodu a dotykovou plošku. Jedná se o dotykové kolečko, pomocí kterého je možné se pohybovat například v menu. Kolečko je pro mě osobně výrazně přesnější než dotyková ploška a za mě osobně se jedná sice po designové stránce o krok zpět, ovšem po stránce komfortu o krok dopředu. Tlačítko pro vyvolání Siri je pak umístěno na boční straně, ovšem při ovládání Apple TV se mi ani jednou nestalo, že bych jej omylem zmáčkl, z toho tedy strach mít nemusíte. Nabíjení ovladače probíhá přes Lightning konektor ve spodní části. V té jsou vidět také dva šroubky a šuplík s vnitřnostmi samotného ovladače, což pro milovníky čistého Apple designu nemusí působit zrovna dobře.

Pokud jste doposud používali vaši starou Apple TV 4K jako takové menší multimediální centrum a například vaše děti byly zvyklé si na ni zahrát nějakou tu hru z App Store nebo Apple Arcade, budete mít před sebou poměrně nelehký úkol. Budete jim totiž muset vysvětlit, že kvůli tomu, že jste si pořídili novější a lepší model, hry si již pomocí ovladače nezahrají. Ten totiž přišel jak o gyroskop, tak i akcelometr, a tak mu zbývají pro ovládání her jen tlačítka. Některé hry navíc přímo vyžadují ovládání pomocí akcelometru nebo jsou na to minimálně dělané a hratelnost je bez něj značně omezena. Chápu, že někdo je na tom stejně jako já a hry na Apple TV nikdy nehrál, od toho přece máme PS5, ovšem pokud máte doma děti v nižším věku a chcete jim na pár minut sem tam nějakou tu hru pustit, nyní to budete mít mnohem složitější. Buď musíte najít takovou, které stačí ovladač anebo jim musíte do ruky dát také svůj iPhone. Vynechání akcelometru a gyroskopu v ovladači Apple Remote je za mě obrovský krok zpět a věřím, že pro mnoho lidí to může být důvod, proč si raději nechat starší Apple TV 4K, obzvlášť v kontextu toho, že novinka toho příliš mnoho nepřináší.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Mě osobně nový ovladač příliš neuráží, ale to jen díky tomu, že hry na Apple TV nehraju a s tím starým jsem si díky svým gramlavým rukám příliš nerozuměl. Na druhou stranu zcela chápu, že pokud jste si nějakou tu hru rádi vy nebo vaše děti zahráli, případně vám ovládání pomocí staršího ovladače nedělalo problémy, pak ten nový odsoudíte k smrti dřív než se na něj vůbec podíváte a budu tomu plně rozumět.

Zatím bych s koupí počkal

Pokud máte předchozí generaci Apple TV 4K, pak aktuálně nenajdete příliš důvodů k tomu, abyste přešli na nový model. Na druhou stranu to po vás však Apple ani příliš nechce. Předchozí model stáhl z prodeje a za stejnou cenu jako ten si nyní koupíte „lepší“ a novější generaci Apple TV 4K. Pokud jste žádnou Apple TV nikdy neměli a uvažujete o ní, pak když pominu nějaké doprodeje, pak máte možnost buď si koupit HD verzi anebo tuto novou Apple TV 4K. Opět tedy není příliš nad čím přemýšlet. Brát však tento model jako něco nového a lepšího, to chce značnou dávku fantazie. Navíc se naskýtá otázka, proč jste zatím žádnou Apple TV neměli, protože tu, co můžete mít nyní, jste mohli mít doma už čtyři roky a uměla by naprosto to stejné, tedy až na hraní her pomocí ovladače – tam by byl předchozí model výrazně lepší. Nemůžu si pomoc, a i když Apple miluju, tak mám pocit, že tentokrát zkrátka vzal procesory, které musel od někoho kvůli smlouvě odebrat a už je neměl do čeho montovat, přidal k tomu HDMI 2.1 bez toho, aniž by vůbec věděl proč a zabalil to do čtyři roky staré krabičky, kterou začal prodávat za stejnou cenu, jako předchozí model. Ne, neuráží mě to a ani nemá proč, ale že bych to považoval za důvod k přechodu ze starší generace? Nyní rozhodně ne!

Na druhou stranu bych rád ještě jednou podotkl, že se blíží WWDC, kde Apple představí nové operační systémy a může se stát, že přijde něco, na co bude nový model zkrátka potřeba a posadí nás to všechny na zadek. Ovšem v tom případě nebude problém jít do obchodu za čtyři měsíce, kdy nový tvOS vyjde a koupit si novou Apple TV společně s ním.

Apple TV 4K HDR si můžete koupit přímo zde.