Bill Gates chtěl spustit vlastní službu podobnou iTunes Store, Jobs jej ale předběhl

Nedlouho poté, co společnost Apple spustila provoz své služby iTunes Music Store, se ukázalo, jak výrazný dopad bude tato platforma mít na hudební průmysl. Uživatelé mohli stahovat hudbu legálně z internetu, a navíc za ceny, které byly velmi přijatelné. Minulý týden se na internetu objevily dosud nezveřejněné e-mailové zprávy, pocházející od samotného Billa Gatese. Tyto zprávy ukazují, že i vedení velkých technologických společností bylo překvapené tím, že se cupertinská společnost rozhodla vstoupit na hudební trh.

E-maily zveřejnili lidé, kteří stojí za twitterovým účtem @TechEmails. Tehdejší šéf Microsoftu Bill Gates napsal v raných dobách služby iTunes Music Store e-mail jiným zaměstnancům společnosti Microsoft. Ve zmíněné zprávě mimo jiné uváděl, že jej v tomto ohledu velmi překvapily schopnosti Steva Jobse. Bill Gates ve svém e-mailu z 30. dubna roku 2003 popisuje, jak jej zaujalo to, že se Stevu Jobsovi podařilo přimět experty na uživatelské rozhraní k tomu, aby zároveň dokázali také prodávat produkty a služby. Ve zmíněné zprávě Gates dále také naznačuje, že i jeho firma původně koketovala s možností vstupu na hudební trh, Apple ji ale se svým iTunes Music Store předběhl. Billa Gatese také zajímalo to, jak se Stevu Jobsovi podařilo přesvědčit nahrávací společnosti ke spolupráci s iTunes Music Store. V době, kdy byla tato služba spuštěna, se hudba stále ještě prodávala na fyzických nosičích, a jen málokdo si uměl představit, že by si ji uživatelé mohli chtít za peníze stahovat z internetu.

Bill Gates on iTunes Music Store April 30, 2003 pic.twitter.com/f1zspcHcwL — Internal Tech Emails (@TechEmails) July 9, 2021

„Schopnost Steva Jobse soustředit se na několik podstatných věcí, dát dohromady lidi, kteří umí vytvořit správné uživatelské rozhraní, a prodávat věci jako revoluční, je úžasná,“ píše Bill Gates ve svém zmíněné e-mailové zprávě. Gates v e-mailu dále přiznává, že jemu samotnému tyto Jobsovy schopnosti připadají zvláštní, a vzpomíná na to, jak on sám zkoušel za Microsoft vyjednávat s hudebním vydavatelstvím EMusic o možném zavedení služby na bázi měsíčního předplatného, ale bohužel neúspěšně.