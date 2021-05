Nemáte rádi Facebook? Steve Jobs se do něj navážel již v roce 2011

Ve chvíli, kdy už by se mohlo zdát, že se v souvislosti se Stevem Jobsem už nemůže objevit nic nového, se na světlo světa dostaly nové dokumenty, které mimo jiné vypovídají o vztahu Steva Jobse k Facebooku. Ke zveřejnění dokumentů došlo v rámci soudní bitvy mezi společnostmi Apple a Epic. Mezi nově zveřejněné dokumenty patří mimo jiné e-mailové zprávy z roku 2011, týkající se sociální sítě Facebook.

V době, ze které pocházejí zmíněné e-maily, ještě nebyla na světě aplikace Facebook pro iPad, který spatřil světlo světa v roce 2010. Scott Forstall, který v té době šéfoval v Applu divizi softwaru, tehdy poslal e-mail Philu Schillerovi a Stevu Jobsovi – v konverzaci se mimo jiné probírala také možnost schůzky s Markem Zuckerbergem za účelem vývoje aplikace Facebook ve verzi pro iPad. Vedení Facebooku mělo tehdy starost především o to, aby Apple v aplikaci Facebook pro iPad povolil vložené aplikace. Scott Forstall ve svých tehdejších e-mailových zprávách mimo jiné uvádí, že na toto téma hovořil s Zuckerbergem, který ze „zákazu“ vložených aplikací nebyl zrovna nadšený. Zuckerberg pokládal tyto aplikace za nedílnou součást Facebooku, a neuměl si bez nich Facebook pro iPad vůbec představit.

Zuckerberg tehdy navrhl Forstallovi hned několik různých kompromisů, týkajících se toho, jak mohl Facebook na jablečných tabletech fungovat ke spokojenosti obou stran. Mezi možnosti, které Zuckerberg navrhoval, patřilo například také přesměrování uživatelů do App Storu (případně do Safari). Forstall Zuckerbergovy návrhy považoval za celkem rozumné, Jobs ale s přesměrováním do Safari nesouhlasil, a ve své odpovědi označil Zuckerbergovu sociální síť za „Fecebook“ (feces = výkaly). O něco později se Forstall ozval s tím, že Zuckerberg s protinávrhem ze strany Applu nesouhlasí. Když nakonec Facebook pro iPad skutečně spatřil světlo světa, uživatelé například nemohli v tehdy populární facebookové hře Farmville platit tamními kredity. Vztah Facebooku a Applu se od té doby příliš mnoho nezlepšil, a odborníci mluví o jistém napětí, které panuje mezi Timem Cookem a Markem Zuckerbergem.