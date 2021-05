Epic Games chce udělat z iOS Android. Apple se brání 

V pondělí 3. května byl u federálního soudu v Oaklandu v Kalifornii zahájen vysoce očekávaný proces mezi společnostmi Epic Games a Apple. Samozřejmě se začalo úvodními řečmi, kdy právníci společnosti Epic Games označili App Store za protisoutěžní a monopolní a napadli především jeho 30% provizi z každého prodeje.

Společnost chce, aby byl Apple nucen povolit v systému iOS obchody s aplikacemi třetích stran a umožnil tak vývojářům nabízet své systémy přímých plateb. Tím by se kompletně obešla nutnost platit provize Applu z distribuce digitálního obsahu v podobě aplikací, her, jejich mikrotransakcí a předplatného = více peněz pro vývojáře, či méně vydaných peněz pro uživatele. Apple tvrdí, že tak nemůže učinit z důvodu bezpečnosti, ochrany soukromí, spolehlivosti a kvality poskytovaného obsahu, proto je nezbytná přítomnost pouze jediného obchodu, a to samozřejmě App Storu, ve kterém každý titul a jeho aktualizace prochází schvalovacím procesem.

Právnička společnosti Apple Karen Dunnová v reakci na připomínku ze strany právníků Epicu ohledně možnosti distribuce aplikací mimo obchod Google Play na zařízeních Android řekla: „Epic chce, abychom byli Androidem, my to ale odmítáme. Nechtějí to ani naši spotřebitelé.“ Společnost Epic Games také označila App Store za „obezděnou zahradu“ a ve snaze dokázat toto tvrzení předložila e-maily od současných i bývalých vedoucích pracovníků společnosti Apple, jako jsou Steve Jobs, Phil Schiller, Craig Federighi, Eddy Cue a Scott Forstall. Ty mají dokázat, že se Apple skutečně snažil uzavřít svůj systém tak, aby v něm zákazníka lapil a ten se z něho nemohl jen tak dostat.

Vývojářské studio Epic Games je tvůrcem populární Battle Royale hry Fortnite, kterou Apple z jeho App Storu odstranil v srpnu 2020. Bylo tomu poté, co studio Epic Games v rámci své hry spustilo vlastní platební systém, čímž obešlo jasně daná pravidla App Storu. Společnost Epic Games poté podala organizovanou žalobu na společnost Apple a obvinila ji z protisoutěžního chování. Celá kampaň však byla připravena dlouho dopředu a studio jen čekalo na ten správný okamžik.