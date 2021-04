Proč nejsou iMessage dostupné i na Androidu

iMessage jsou mezi uživateli telefonů iPhone extrémně populární. To je také důvod, proč mnoho lidí nechce přejít z iOS na zařízení s operačním systémem Android. Nemohli by pak totiž moci zůstat součástí jejich stávajících skupinových chatů v iMessage. V rámci soudní pře s Epic Games však nyní vyšlo najevo, proč nechce Apple svou chatovací službu poskytnout i na Android.

Společnost Epic Games podala žalobu na společnost Apple za odstranění hry Fortnite z App Store a snaze maření své konkurence. Stručný obsah soudních zpráv však obsahuje i výňatky od vedoucích pracovníků Applu a jejich rozhodnutí nepřinést iMessage na Android. Apple zde totiž zná sílu, kterou iMessage mají nejen k přilákání nových uživatelů, ale především i v udržení si těch stávajících ve svém „uzavřeném“ ekosystému. Originální znění si můžete přečíst na 15. stránce publikovaného dokumentu.

Ve zkratce se zde říká, že Apple od myšlenky vyvíjet iMessage pro Android upustil už v roce 2013. Eddy Cue (senior viceprezident pro internetový software a služby) dokonce uvedl, že Apple mohl vytvořit verzi pro Android, která funguje s tou pro iOS tak, že by si uživatelé obou platforem mohli navzájem vyměňovat své zprávy. Craig Federighi (senior viceprezident společnosti Apple pro softwarové inženýrství a výkonný ředitel pro iOS) se však obával, že dostupnost pro Android by jednoduše sloužil k odstranění překážky rodinám vlastnících výhradně iPhone v tom, aby rodiče svým dětem nedali jen telefony se systémem Android.

Za jeho názor se nicméně postavil i Phil Schiller, výkonný ředitel společnosti Apple odpovědný za App Store. Ten dodal, že podpora iMessage na Androidu by značce ublíží více, než by jí pomohla. Služba iMessage je majetkem společnosti Apple a je čistě na rozhodnutí jejích zástupců, zda chtějí službu přinést i na jiné platformy, a to bohužel nehledě na přání uživatelů.