Android na iPhone: Tato aplikace promění iOS ve vašem telefonu na Android

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké by to bylo využívat v těle iPhonu místo operačního systému iOS konkurenční Android? Díky nové webové aplikaci od Samsungu si to můžete vyzkoušet na vlastní kůži – tedy alespoň částečně. Jihokorejský gigant totiž uvolnil dnes v noci iTest, kterým chce jablíčkářům umožnit ochutnat prostředí nasazované do jeho smartphonů Galaxy. V tiskové zprávě, kterou v souvislosti s novinkou zveřejnil, uvádí doslova “možnost ochutnat druhou stranu”.

Otestování Androidu v iPhonu je naprosto jednoduchou záležitostí. Stačí totiž na vašem jablečném telefonu otevřít tento odkaz a následně postupovat podle instrukcí na zobrazené webové stránce. Ty se skládají prakticky jen z odsouhlasení pár věcí a následném uložení zástupce webové stránky na plochu iPhonu. Jakmile tak učiníte, začne se chovat de facto jako klasická aplikace, kdy z ní tedy zmizí řádek s URL a vy se octnete v prostředí androidího telefonu. V tom se dá nejrůznějí pohybovat a přestože si z něj například nenapíšete SMS, obrázek z androidího světa vám poskytne vskutku dostatečný.

Kromě nejrůznějších zákoutí systému si můžete prohlédnout třeba i prostředí aplikací pro nositelnou elektroniku Samsungu – konkrétně Samsung Wearables. K dispozici je samozřejmě i galerie, obchod s aplikacemi a další tuny zajímavých věcí. Vše přitom funguje téměř tak, jak kdybyste měli v ruce plnohodnotný Samsung a tedy i plnohodnotný systém. Rozhodně proto doporučujeme vyzkoušení, stojí to za to.

Android na iPhone stáhnete zde