7 otravných, ale přesto pravdivých vět, kterými vytáčí androiďáci majitele iPhonů

Válka mezi androiďáky a jablíčkáři trvá již mnoho let a že by se blížila ke konci se rozhodně říci nedá. Přestože se v ní na mnoha frontách používají svým způsobem nečestné zbraně ve formě naprosto zcestných argumentů a urážek, které se absolutně nezakládají na pravdě, což si lze jednoduše zjistit pouhým pohledem do technických specifikací daných produktů, na některých frontách lze boj považovat za svým způsobem férový. Existují totiž i argumenty androiďáků, které jablíčkáře vlastnící iPhone sice rozpalují doběla, ale ve výsledku jim v nich musí dát za pravdu. V následujících řádcích naleznete 7 nejčastějších.

1. Ten tvůj iPhone má neuvěřitelně široké rámečky kolem displeje. Kam se v tom hrabe na můj Android

Věta, kterou sice prakticky nikdo z nás neslýchá rád, ale přesto s ní zkrátka a dobře někde ve skrytu duše souhlasí. Rámečky displejů iPhonů v posledních letech jsou i přesto, že je Apple označuje za „bezrámečkové“ zkrátka a dobře poměrně masivní a upgrade, který by jejich rozměry přiblížil androidí konkurenci v čele se Samsungem, Huawei či Xiaomi stále v nedohledu. V tomto směru se tedy má Apple skutečně co učit, bohužel.

2. K čemu je ti velký displej, když na něm stejně nemůžeš spustit více věcí vedle sebe?

Fotogalerie Recenze iPhone 12 Pro Max Recenze iPhone 12 Pro Max Recenze iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro Max LsA 15 iPhone 12 Pro Max LsA 14 iPhone 12 Pro Max LsA 12 Zdroj: Redakce Letem světem Applem +13 Fotek iPhone 12 Pro Max LsA 13 iPhone 12 Pro Max LsA 11 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 10 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 9 iPhone 12 Pro Max LsA 8 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 7 iPhone 12 Pro Max LsA 6 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 5 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 4 iPhone 12 Pro Max LsA 3 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 2 iPhone 12 Pro Max LsA 1 Vstoupit do galerie

První iPhone se skutečně velkým sice představil Apple už v roce 2014 (coby iPhone 6 Plus), že bychom se však od něj od té doby dočkali nějakého většího upravení software, který by umožnil větší telefony používat jinak než jejich menší verze říci bohužel nemůžeme. iPhonům totiž i v roce 2021 chybí jakýkoliv pokročilejší multitasking umožňující spustit více aplikací vedle sebe na jednom displeji, čímž by uživatelům usnadnily jednak jejich využívání a jednak by zvýšily i jejich produktivitu. Takže ano, velký displej je ve výsledku alespoň z tohoto pohledu k ničemu.

3. Zastaralejší konektor už do mobilu za cenu kolem 30 tisíc už dát nešel?

Ač můžeme mít Lightning port rádi jak chceme, jeho zastaralost a ve výsledku i celková nepřívětivost například z hlediska jednoduché připojitelnosti příslušenství mu zkrátka odpárat nelze. Ano, v roce jeho představení byl naprosto super a totéž se dá říci i o několika nejbližších letech po něm. Je ale potřeba si přiznat, že naše nároky na telefony se od té doby dost změnily a věci, které jsme tehdy vůbec nepotřebovali, nás nyní dost limitují právě kvůli špatnému portu. A i kdybychom se přes tohle všechno přenesli, je tu pořád nekompatibilita s nabíječkami pro MacBooky a iPady Pro a Air, za kterou by si Apple zasloužil pár facek. U Androidů je přitom přívětivé USB-C standardem.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

4. Fotí ti to hezky, ale přiblížení je teda velká mizérie.

Je skoro až neuvěřitelné, jak se fráze zprvu vyznívající jako pochvala změní v mžiku na kudlu v srdci jablíčkáře. Ani v tomto případě ale zkrátka nelze androiďákovi oponovat, jelikož optický zoom iPhonů nabízí velmi malý rozsah a digitální je pak s trochou nadsázky urážkou fotografie. Je obrovská škoda, že se v tomto směru Apple neinspiruje u konkurence a nepřichází s hybridními zoomy či prvky, kterými přibližovací schopnosti svých telefonů posune na zcela novou úroveň. Do doby, než se tak stane, nám však nezbude nic jiného, než si utírat při pozorování androidí konkurence, která je s trochou nadsázky schopna vyfotit kvalitně i mimozemšťana mávajícího z Měsíce, sliny z brady.

5. Nevěřím, že ti 60Hz displej stačí. Můj Android má 90HZ/120Hz už dlouho a neměnil bych.

Jestli jablíčkářům 60Hz stačí? Ano, stačí. Je tomu ale tak jen proto, že zkrátka není na výběr. Kdyby na výběr bylo, zcela určitě by mnoho nynějších uživatelů 60Hz displejů okamžitě přeběhlo na 90 či 120Hz displeje, které jim dopřejí lepší zážitek z prohlížení pohyblivého obsahu. A jen pro pořádek – jasně, se 60Hz displeji se dá v klidu žít (ostatně, děláme to tak i nyní), ale to přeci i s ohništěm místo plotny, autem bez klimatizace a všech moderních senzorů či příboru. Proč si ale ten život zkrátka nezpříjemnit?

6. To je normální, že se ti nabíjí takto pomalu?

Bohužel ano, kamaráde androiďáku. I u rychlosti nabíjení totiž Apple dlouhodobě zaspává a svým uživatelům neumožňuje jeho telefony nabíjet tak rychle, jak to zvládá konkurence. Bezdrátové nabíjení iPhonů je totiž omezeno na 7,5W u standardních nabíječek, což je dvakrát méně než co zvládá Samsung u svých Galaxy. Kdybychom se pak podívali na kabelové nabíjení a opět porovnávali s řadou Galaxy, zjistili bychom, že zatímco iPhony dokáží pro rychlonabíjení kabelem využít maximálně 18W, u Samsungu je to 25W. A pozor, 25W je navíc ve světě androidích telefonů stále slabý odvar. Čínské společnosti totiž konstruují telefony, které snesou i nabíjení 50W a výkonnějšími adaptéry, díky čemuž jsou nabité neuvěřitelně rychle. Ano, rychlým nabíjením trpí samozřejmě baterie, což se ve výsledku projeví nutností její dřívější výměny. Naprostá většina jablíčkářů má však jeden telefon stejně zhruba jen na dva až tři roky, což není tak úplně doba, za kterou lze baterie zlikvidovat tak, že by nebyl mobil použitelný. A i kdyby se baterie přeci jen zlikvidovala, jedná se o věc, jejíž výměna stojí pár set korun, což je v kontrastu ceny nového iPhonu svým způsobem směšné. Holt, jak zaznělo v nedávné Výměně manželek – kdo chce opičku, musí mít na banány.

7. Ty nemáš čtečku otisků v displeji? Není to teď v době korony škoda?

Ještě před zhruba rokem a půl by zřejmě naprostá většina z nás řekla, že Touch ID už není díky skvělému Face ID na iPhonech potřeba. Člověk ale holt občas míní a život – tedy v tomto případě svět ovlivněný koronavirem – mění. Po nasazení roušek totiž prakticky okamžitě naprostá většina z nás zjistila, že výhody Face ID jsou rázem ty tam, ba co víc – za Touch ID v této době skoro až zaostává. Ať už se bavíme o Apple Pay či odemykání telefonu, místo obličeje je nyní nutné využívat číselný kód, což je o poznání otravnější metoda než využití prstu. Přitom androidy čtečkami otisků prstů v displeji již relativně dlouho disponují a troufnu si říci, že je lze z hlediska zabezpečení s Face ID takřka srovnat (tedy minimálně z pohledu běžného uživatele, který v telefonu nenosí kódy k odpálení jaderných zbraní na Kubě).