Nejlepší zábavné iMessage aplikace pro iPhone

Jste vášnivými uživateli iMessage a rádi byste si komunikaci přes ně oživili gify, minihrami či podobnými zábavičkami? Není problém! Díky miniaturnímu App Store právě pro iMessage to totiž samozřejmě jde a my vám v následujících řádcích nabídneme hned několik tipů na aplikace, které by vám v tom mohly pomoci.

GIPHY

Každý miluje soubory GIF, tak proč neoživit své konverzace několika nekonečnými animacemi? GIPHY vám nabídne největší dostupnou knihovnu animovaných GIFů, videí a dalších samolepek na světě. Navíc funguje nejen v aplikaci Zprávy, ale i Messengeru od Facebooku a dalších titulech. Díky přítomnému vyhledávání pak vždy najdete přesně takovou reakci, kterou potřebujete.

Fotogalerie 1 Giphy 1 1 Giphy 2 1 Giphy 3 1 Giphy 4 Vstoupit do galerie

Stažení GIPHY v App Store

JibJab

Aplikace vám umožní vytvářet taneční videa i GIFy, které se vyznačují jedním zásadním prvkem – vaší tváří. Tu totiž můžete vložit do připraveného klipu, díky čemuž můžete oslavovat nejen různé svátky, ale i gratulovat k životnímu jubileu či jakékoli jiné události. Vyjma iMessage funguje titul i ve WhatsApp, Twitteru, Facebooku a dalších iOS aplikacích.

Fotogalerie 2 JibJab 1 2 JibJab 2 2 JibJab 3 2 JibJab 4 +3 Fotek 2 JibJab 5 2 JibJab 6 Vstoupit do galerie

Stažení JibJab v App Store

Aardman Face Bomb

Aardman Studios, je studio animovaného filmu ve Velké Británii, které bylo založeno roku 1976. První úspěchy zaznamenalo s pásmem krátkých příběhů The amazing adventures of Morph, každý ho ale zná díky jeho postavám Wallace a Gromita nebo filmu Slepičí úlet. Chcete-li tedy vylepšit selfie svých přátel charakteristickou grafikou studia, nic vám v tom nebrání.

Fotogalerie 3 aardman 1 3 aardman 2 3 aardman 3 3 aardman 4 Vstoupit do galerie

Stažení Aardman Face Bomb v App Store

Sticker. ly – Sticker Maker

Procházejte miliony vtipných nálepek, anebo si vytvořte vlastní. To můžete činit z jakýchkoli svých fotografií. Díky funkci automatického ořezu to je skutečně snadné. Skvělé je, že zde můžete vytvářet celá vlastní alba, která pak jde sdílet se svými přáteli. Ti se tak mohou bavit i na váš účet.

Fotogalerie 4 Sticker 1 4 Sticker 2 4 Sticker 3 4 Sticker 4 +2 Fotek 4 Sticker 5 Vstoupit do galerie

Stažení Sticker.ly v App Store

GamePigeon

Jedná se o skutečně obsáhnou galerii miniher, které můžete hrát se svými přáteli v rámci komunikace v aplikaci Zprávy. Najdete zde nejen kulečník, ale i mini golf, šipky, šachy, basketbal, dámu, nebo dokonce slovní hádanky a třeba také lukostřelbu. Ze svých přátel si tak můžete skutečně vystřelit. Doslova.

Fotogalerie 5 GamePigeon 1 5 GamePigeon 2 5 GamePigeon 3 5 GamePigeon 4 +6 Fotek 5 GamePigeon 5 5 GamePigeon 6 5 GamePigeon 7 5 GamePigeon 8 5 GamePigeon 9 Vstoupit do galerie

Stažení GamePigeon v App Store