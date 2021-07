Tipy na audio-video produkty, které se vám budou hodit na každé letní party

Komerční sdělení: Jestli k létu něco neodmyslitelně patří, jsou to divoké party do časných ranních hodin odehrávající se pod noční oblohou posetou tisícovkami hvězd. Pokud se vám při pomyšlení na tyto úžasné chvíle vybaví kromě alkoholu, přátel či teplých nocí i skvělé zážitky na fotkách nebo videích a zároveň patříte mezi ty, kteří je rádi produkují, jste tady správně. V následujících řádcích pro vás totiž máme připraveno pár tipů na audio-video produkty, které se vám na letních party budou zaručeně hodit.

Numark Party Mix Live – Staňte se DJem snadno, rychle a kdekoliv

K letním party patří bezesporu dobrá hudba. Pokud se o ní chcete postarat právě vy a to efektněji než jen flashkou strčenou v reproduktoru či počítači, hodit by se vám mohl DJ kontroler. Jako jedna z nejzajímavějších voleb (nejen) pro začátečníky se v současnosti jeví model Party Mix Live z dílny Numarku, který dokáže zaujmout jak svými technickými specifikacemi, tak i velmi příznivou cenou 3590 Kč. Za tu dostanete nejen DJ kontroler, ale také stereo reproduktor integrovaný přímo do něj či LED show umístěnou na zadním panelu. Party Mix Live je tedy de facto univerzálním nástrojem, který vám zajistí možnost ovládání vaší hudby spolu s její velmi kvalitní reprodukcí a světly, které rozproudí zábavu.

Co se týče dalších technických specifikací tohoto dvoukanálového kontroleru, za vypíchnutí stojí třeba ještě možnost připojit se online ke streamovacím službám v čele s Tidalem, vysoce citlivé jogy podporující scratchování nebo pady nabízející nejrůznější efekty. Kontroleru nechybí ani výstupy pro jeho propojení s reproduktory či sluchátky. Zkrátka a dobře, nechybí mu absolutně nic, co by se mohlo na pořádné letní party hodit!

Monitory PreSonus Eris E3.5 BT – Užijte si hudbu naplno

Pokud už svůj DJ kontroler máte či si zkrátka chcete party užít co možná nejjednodušší cestou například jen připojením vašeho telefonu k reproduktorům, líbit by se vám mohly Eris E3.5 BT od PreSonus. Právě ty vám totiž bez sebemenšího problému zajistí naprosto skvěle znějící hudbu za jakýchkoliv okolností.

Jedná se o dvojici vysoce kvalitních poslechových monitorů, které lze díky podpoře Bluetooth využít k bezdrátovému přehrávání vaší hudby. Těšit se u nich můžete například na 3,5” woofer, 1” tweeker, rozsah 80 Hz až 20 kHz či vysoce odolné kevlarové membrány. Zapomenout u nich nesmíme ani na DSP jednotku zajišťující akustické přizpůsobení prostoru, díky čemuž tak budou zní skvěle (prakticky) kdekoliv. Zkrátka a dobře, super volba, díky které si hudbu (nejen) na své letní party užijete naplno.

IK Multimedia iRig Keys I/O 25 – Oživte party vlastními nápady

Letní party se nemusí nést jen v duchu taneční hudby z Ibizy, ale klidně i v duchu něčeho klasičtějšího. Na mysli přitom nyní nemáme Beethovena či Čajkovského, ale spíš skladby, které jste schopni vyprodukovat přes dostupné nástroje sami. Přesně takovým kouskem je i MIDI klávesnice iRig Keys I/O 25, na které to můžete takřka kdekoliv a kdykoliv rozjet ve velkém stylu. Kromě kláves se můžete při bavení okolí spolehnout třeba i na dotykové pady využitelné pro tvorbu beatů či tlačítka, kódery a digitální slidery pro snadné manuální ovládání aplikací. Klaviaturu totiž můžete velmi snadno propojit například s GarageBandem od Applu a svůj zvukový výstup okoření právě přes něj. Pokud tedy máte chuť hudbu na party spíše tvořit, než jen pouštět již předpřipravenou, iRig Keys I/O 25 je určitě jednou z nejlepších možností, jak si svou vizi splnit.

Batohy na studiovou techniku UDG GEAR – Když je potřeba vzít party s sebou

Jelikož se letní party konají zpravidla mimo domov, je s nimi neodmyslitelně spjata i nutnost na ně veškerou audio-video techniku co nejpohodlněji, nejbezpečněji a nejsnadněji dopravit. To se sice nemusí na první pohled zdát jako úplná sranda, kor když víte, že jet autem není zrovna dobrý nápad. Avšak se správnými zavazadly i toto úskalí zmáknete levou zadní. Na audio-video techniku lze totiž zakoupit celá řada speciálních brašen a batohů, které jí zajistí prvotřídní ochranu při transportu a vám zároveň to, že bude jejich přenášení naprostá hračka.

Rode Vlogger Kit iOS Edition – Vytvořte vzpomínky

Asi každý z nás zná party poučky typu “co se stane na party, zůstane na party” nebo “z této akce nebudeme dělat žádné fotky ani videa”. A asi každý z nás zná i to, jak se spolu s přáteli hned druhý den nad “tajnými” zážitky z party svíjíte smíchy v křečích. Fotek a videí máte totiž nakonec tolik, že byste z nich byli schopní poskládat několik celovečerních filmů či výstav pro Národní galerii. Zkrátka a dobře, porušení první i druhé poučky k party patří a tím spíš k těm letním, které mají nezaměnitelnou auru. Pokud jste tedy se skutečností, že na party nějaké ty fotky a videa vzniknou počítáte a jde vám o zachycení vzpomínek v co možná nejkvalitnějším formátu, hodit by se vám k tomu mohl třeba Vlogger Kit (v iOS edici pro jablíčkáře) od Rode.

Vlogger Kit se skládá ze stativu využitelného rovněž jako klasický držák do ruky, směrového mikrofonu a přisvětlení, což je kombo, se kterým bouřlivou party snad ani nejde zachytit nekvalitně. Super je, že ze setu můžete samozřejmě využít vždy jen určité prvky, takže pokud se například na zaznamenávání zvuku na akci necítíte, můžete směrový mikrofon nechat s klidem doma a “na lov” vyrazit jen se stativem a přisvětlením. Tím můžete záběrům z party dodat díky barevným filtrům ještě zajímavější rozměr, než který ve skutečnosti měla.

iOgrapher Multicase – Pro zvěčnění dalších nezapomenutelných zážitků

Další majstrštyk pro dokonalý záznam (nejen) letní party. Jedná se o univerzální filmařské pouzdro, do kterého jednoduše připnete svůj telefon a potažmo další příslušenství ve formě mikrofonu či přisvětlení a pak už jen natáčíte, natáčíte a znovu jen natáčíte. Na rozdíl od předešlého tipu je iOgrapher Multicase určen k držení oběma rukama, díky čemuž budou záběry pořízené pomocí něj stabilnější než v případě klasického “jednoručního” stativu. Tedy samozřejmě v případě, že si před startem natáčení nedáte pár drinků “pro lepší filmařské oko”. S čistou hlavou se tedy jedná zkrátka o kousek, který by ve výbavě vášnivého videotvůrce chybět rozhodně neměl.

