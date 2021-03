Jak zaznamenat vysoce kvalitní zvuk na iPhone? Sáhněte po RODE Wireless GO II

Komerční sdělení: Přestože si jablíčkáři na nízkou kvalitu zaznamenávaného zvuku přes iPhone stěžovat nemohou, prostor pro zlepšení tu samozřejmě je. Interní mikrofony telefonů se totiž s externím příslušenstvím, které k nim lze jednoduše připojit, stále nemohou rovnat a takřka 100% tomu tak ještě nějakou chvíli bude. Po jakém přídavném řešení ale v případě potřeby zaznamenat zvuk co nejkvalitněji a zároveň nejpohodlněji sáhnout? Skvělou volbou může být třeba žhavá novinka z dílny RODE.

RODE rozšířil své již tak široké portfolio přídavných mikrofonů konkrétně o duální bezdrátový mikrofonní systém Wireless GO II skládající se ze dvou vysílačů s integrovaným mikrofonem a vstupem pro připojení externího lavalier mikrofonu a jednoho přijímače připojitelného k iPhonu. Co se týče technických specifikací jednotlivých částí setu, za ty se RODE nemusí v žádném případě stydět. Vysílače s všestrannými kondenzátorovými mikrofony připnutelné snadno například na oblečení totiž dokáží zachytit zvuk v té nejvyšší možné kvalitě a záhy jej bezdrátově poslat až 200 metrů k přijímači připojitelného k iPhonu. Přenos zvuku mezi mikrofony a přijímačem je pak silně šifrován, díky čemuž nehrozí, že se do něj nabourá někdo stejným kanálem na 2,4GHz. Třešničkou na pomyslném dortu je pak optimalizace pro co nejmenší náchylnost na rušení v prostředí, ve kterém je velký provoz na 2,4GHz. Jedná se zejména o různá veřejná místa, nákupní centra, kanceláře a podobně.

Že myslel výrobce u Wireless GO II na vše dokazuje například nasazení interní paměti do vysílačů, do které se ukládá posledních více než 24 hodin záznamu pro případ, že byste o něj v iPhonu jakýmkoliv nedopatřením přišli. Potěší ale i velmi solidní výdrž 7 hodin na jedno nabití, která tak zajistí bezproblémovou funkčnost na téměř celý pracovní den. Pokud by vás pak zajímala ovladatelnost celého setu, k té jsou určena tlačítka na vysílači a přijímači. V doplňkové aplikaci je pak možné (de)aktivovat některé funkce jako například SafetyChannel, kvalitu nahrávek, jejich optimalizaci a tak podobně.

Co se pak týče ovladatelnosti přímo na telefonech, tu řešit vůbec nemusíte – vysílače se totiž o vše postarají automaticky a to v jakékoliv aplikaci umožňující zaznamenávat zvuk. K propojení s nimi pak poslouží USB-C digital audio výstup, kterým Wireless GO II disponuje. K propojení slouží 1,5 m audio digitální kabel RODE SC19 s koncovkami USB-C – Lightning, popřípadě 30 cm kabel RODE SC15 se stejnou funkčností. Bezproblémovou kompatibilitu pak výrobce dokládá oficiální certifikací MFi udělenou přímo Applem. Zkrátka a dobře, koupí RODE Wireless GO II rozhodně nešlápnete vedle – jedná se totiž zřejmě o nejlepší duální mikrofonní systém pro iPhony současnosti.

