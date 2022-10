Jak na nezapomenutelnou party? Odpovědí je reproduktor Party Boy 2 100W

Komerční sdělení: Žádná party či oslava se neobejde bez nálože kvalitní muziky. Přesně proto je nutné se řádně připravit a mít k dispozici pořádný reproduktor, který dokáže ozvučit nejen vaši rodinnou oslavu, ale například i zahradní sešlost. Pokud právě takovýto kousek hledáte, máme pro vás skvělý tip! Vaší pozornosti by rozhodně neměl uniknout oblíbený reproduktor Niceboy Party Boy 2 100W. Ten totiž kombinuje nejen prvotřídní zvuk s velkým výkonem, ale také řadu dalších skvělých možností, které vám večírek pomohou parádně oživit.

Party Boy 2 100W: Prvotřídní zvuk a hodiny zábavy

Jak už jsme zmínili výše, tento reproduktor kombinuje výkon s hromadou zábavy. Samozřejmě nejdůležitější je v tomto ohledu zvuk. Party Boy 2 100W nabízí 100W výkon v kombinaci s technologií MaxxBass, díky čemuž u něj můžete počítat s prvotřídní kvalitou. Aby toho ale nebylo málo, přímo na produktu je ovládací panel pro změnu ekvalizéru, zesílení basů a další efekty. Jak už si tedy zvuk upravíte je jen a pouze na vás. S muzikou jde ruku v ruce i osvětlení. Přesně z tohoto důvodu je model vybaven skvělým podsvícením s celkově 6 dynamickými světelnými módy. Co se týče samotného přehrávání, stačí se jednoduše připojit přes Bluetooth 5.1, nebo sáhnout po tradičním 3,5mm jack konektoru, microSD kartě či USB flash disku.

S reproduktorem Party Boy 2 100W si však také můžete dopřát i svůj vlastní koncert či karaoke party! V takovém případě do něj stačí připojit mikrofon (již součástí balení) a můžete se rovnou vrhnout do akce. K těmto účelům slouží celkově 2 6,3mm jack konektory pro připojení až dvou mikrofonů či hudebních nástrojů. Zábavu tak můžete v okamžiku posunout na vyšší úroveň! Reproduktor je navíc kompletně bezdrátový a důležitou roli tak pochopitelně hraje i výdrž baterie. Ta dosahuje až 20 hodin přehrávání! Nemusíte se tedy obávat toho nejhoršího – že by vaše party zůstala potichu. Pokud by se však vybilo jiné zařízení, například telefon, můžete jej připojit k reproduktoru a nabít jej přes něj. Party Boy 2 100W totiž zároveň funguje i jako powerbanka. A pokud byste chtěli slavit ve velkém, určitě vás bude zajímat funkce Niceboy MultiSESSION. S její pomocí totiž můžete propojit až 99 reproduktorů Niceboy Party Boy 2 100W a postarat se o to, že o vás uslyší každý.

