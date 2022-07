PARTY Boss 200W: Rozezvučte každou letní párty s tímto prvotřídním reproduktorem

Komerční sdělení: S teplými letními dny jsou neodlučitelně spojeny nejrůznější večírky s přáteli, grilovačky a jiné oslavy, které se samozřejmě neobejdou bez nálože kvalitní muziky. Přesně pro tyto případy je na místě mít ve výbavě pořádný reproduktor. Jestli právě něco takového hledáte, pak pro vás máme skvělý tip – Niceboy PARTY Boss 200W! Tento reproduktor dokáže na první pohled překvapit svým vysokým výkonem, díky čemuž si hravě poradí s ozvučením vnitřních i venkovních prostor. Mimo kvalitního zvuku také nabízí řadu dalších výhod. Pojďme si proto na tento model společně posvítit.

Nezapomenutelné večírky s PARTY Boss 200W

Jak už jsme naznačili výše, hlavní dominantou tohoto bezdrátového reproduktoru je jeho výkon, který dosahuje 200 W. Právě díky tomu můžete počítat s prvotřídním ozvučením, které rozhodně jen tak někdo nepřeslechne. Samozřejmě ale nejde jen a pouze o výkon. Důležitá je totiž i kvalita zvuku, na niž se experti z Niceboy přímo zaměřili a vyšperkovali ji do té nejlepší podoby. Přesně proto také nechybí oblíbená technologie MaxxBass zajišťující perfektní vyznění basových tónů. Pokud by vám však ani těch 200 W nestačilo, můžete pomocí funkce TWS propojit dva tyto reproduktory a jejich výkon tak přímo zdvojnásobit. Do toho ještě skvěle zapadá osvětlení reproduktoru. V tomto ohledu nechybí ani nejrůznější světelné efekty pro navození co možná nejlepší atmosféry.

U toho to však ani z daleka nekončí. Pokud totiž nechcete hudbu jen přehrávat, ale rovnou se do ní zapojit, tak s PARTY Boss 200W máte možnost. Stačí totiž připojit bezdrátový mikrofon, který je mimochodem již součástí balení, a pustit se do zpěvu, případně si uspořádat například karaoke. S tím také souvisí přítomnost dvou 6,3mm jack konektorů sloužících pro připojení dalších mikrofonů a hudebních nástrojů. Do hudby se tedy můžete nejen zapojit, ale rovnou se také podílet na jejím tvoření a společně s přáteli se tak postarat o doslova nezapomenutelný večer. Samotnou hudbu můžete přehrávat bezdrátově skrze Bluetooth, nebo prostřednictvím USB flash disku či microSD karty. Nechybí pak ani možnost připojení audio AUX kabelu či dokonce anténa pro naladění FM rádia.

V závěru ještě nesmíme zapomenout zmínit skvělou výdrž baterie. Reproduktor totiž dokáže na jedno nabití hrát až 8 hodin a doslova vás tak provede celým večerem. Na druhou stranu funguje i jako powerbanku. Pokud by vám docházela energie například ve vašem iPhonu, stačí jej připojit k PARTY Boss 200W a máte hotovo. Profíky pak ještě potěší jedna specifická vlastnost. Tento model totiž disponuje vlastním ekvalizérem s dynamickými efekty, díky čemuž si přehrávanou muziku můžete doladit dle vlastních preferencí. Stejně tak se nabízí i hned několik přednastavených presetů.

