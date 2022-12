Recenze bezdrátového reproduktoru Niceboy Party Boss 200 W: Skvělá porce zábavy

Nemůže být žádná párty bez hudby. Toto heslo pravděpodobně razí i ve společnosti Niceboy, neboť již nějakou dobu mají na trhu reproduktor Party Boss 200 W. Jedná se o reproduktorového obra, který láká na několik zajímavých aspektů. Předně jde o kvalitní a hlasitý zvuk a možnost používat tento nástroj jako karaoke či zesilovač ke kytaře. Pojďme se na tento kousek podívat o něco podrobněji.

Obsah balení

Nejprve samozřejmě mrkněme na obsah balení. Jedná se o opravdu velký reproduktor. I samotné balení je tedy velké a složitě přenositelné. Ze samotného designu krabice moc radost mít nebudete. Jedná se totiž o klasickou kartónovou krabici s decentně vyobrazeným textem. Opravdu nic, na co by bylo kdovíjaké pokoukání. U Niceboy jsme v poslední době zvyklí na hravé balení s kombinací černé, žluté a bílé barvy. Nic takového zde k nalezení není. Ale vadí to? Ani omylem. Pravá zábava se totiž skrývá uvnitř balení. Kromě samotného reproduktoru v něm je k vidění síťový napájecí kabel, bezdrátový mikrofon (!!). dálkové ovládání, 3,5 mm jack kabel, 2x AA baterie, 2x AAA baterie a návod, který se bude rozhodně hodit. Jak můžete vidět, vše je zkrátka a dobře v krabici. Nemusíte řešit žádné problémy s bateriemi. Vybalíte a můžete reproduktor používat na maximum.

Technické specifikace

V tomto odstavci se pořádně zaměříme na to, co Niceboy Party Boss 200 W nabídne po stránce technických specifikací. Reproduktor disponuje Bluetooth ve verzi 5.0, RMS výkonem 200 W, dvěma woofery o velikosti 8“ (citlivost 88dB a frekvenční rozsah 20 Hz až 6 kHz), dvěma tweetery o velikosti 2“ (citlivost 85dB a frekvenční rozsah 40 Hz až 20 kHz), bezdrátový mikrofon s citlivostí 5 dB a frekvenčním rozsahem 40 Hz až 15 kHz. Výrobce uvádí, že na jedno nabití vydrží reprák až 8 hodin provozu. Plné nabití by pak mělo trvat 4 hodiny. Nejedná se opravdu o malé přenosné zařízení. Hmotnost totiž je 11,2 kilogramu. Rozměry jsou 63,5 x 33 x 31 centimetrů.

Design

Z dálky vypadá Niceboy Party Boss 200 W jako obyčejný velký reproduktor. Až při bližším pohledu zjistíte, že zřejmě tento kousek bude nabízet o něco navíc. Přední stranu zdobí dvojice wooferů, které jsou kryty kovovou síťkou. Uprostřed nalezneme taktéž dva tweetry. Woofery zároveň skrývají LED diody pro stylové osvětlení. LED osvětlení mj. naleznete na spodku přední strany a za ovládacím panelem. Ve zkratce to znamená, že reproduktor zvládne i menší světelnou show. Světla navíc blikají do rytmu. Na zadní straně se nachází hlavní spínač, DC 12V IN pro připojení externí 12V baterie a nabíjecí konektor.

Veškeré ovládací centrum je ale na horní straně, kde naleznete taktéž madlo pro „snadnější“ přenos. Celému ovládacímu panelu vévodí velké a podsvícené tlačítko pro ovládání hlasitosti. V horní části panelu naleznete dvojici 6,3 mm jacků pro mikrofon a kytaru, vstup a výstup pro 3,5 mm jack, slot na SD kartu a USB-A konektor. Hudbu tedy nemusíte nutně pouštět skrze Bluetooth. Dále je na horním panelu k nalezení displej, který zobrazuje navolené režimy, aktuální hlasitost apod. Tlačítky pod displejem budete ovládat basy, rádio, přeskakování skladeb, světla, basy, výšky, echo efekt u mikrofonu, hlasitost mikrofonu apod. Podobné záležitosti můžete ovládat i skrze dodávaný ovladač. U tohoto reproduktoru se zkrátka bez manuálu neobejdete a minimálně v prvních krocích jej budete muset mít po ruce.

Párování

Jelikož nemá tento kousek žádnou doprovodnou aplikaci a v podstatě vše řešíte na panelu nebo ovladači, je párování o to snadnější. Je třeba zařízení zapnout, pootočit kolečkem doleva a v Bluetooth menu nalézt Niceboy Party Boss 200 W. Jakmile na ikonu kliknete, máte vyhráno a spárování potvrdí akustická výzva.

Vlastní používání

S reproduktorem si užijete opravdu velké množství zábavy. Ovšem začněme tím základním, a sice zvukem. Zvuk je skutečně hutný a velmi dynamický. Oceníte jej především ale pouze za situace, kdy potřebujete skutečně volume up. Na domácí používání tento reproduktor skutečně není a v bytě bude vaším stropem hlasitost maximálně 16 z celkových 30. V malém interiéru zkrátka potenciál tohoto macka neoceníte. V takovém případě budete pouštět pouze velký reprák, který se chlubí dynamickým zvukem a slušnými basy, a to je opravdu škoda. Co se ovšem týká zvuku na nejvyšší hlasitost, reproduktor nemá problém s čistotou, výškami ani hloubkami. Samozřejmě, jsou zde lepší repráky s lepším zvukem. Niceboy ale dlouhodobě razí cestu co nejlepšího poměru cena/výkon, což se v případě Niceboy Party Boss 200 W povedlo opět na jedničku.

K reproduktoru je, jak uvádím výše, bezdrátový mikrofon. Z reproduktoru se tedy rázem stává nástroj pro vaše karaoke, což je opravdu skvělé (zvláště po pár skleničkách). Na mikrofon si ale musíte zvykat. Zvuk bere skutečně dobře a pokud ho budete mít blízko úst, naprosto přehlušíte hudbu, a to i za předpokladu, kdy hlasitost mikrofonu máte nastavenou na nejnižší. Je tedy třeba nalézt optimální vzdálenost. Zároveň je třeba být od reproduktoru několik metrů, neboť jinak se setkáte s nepříjemným zrněním. Veškeré neduhy lze ale napravit. Mikrofonů je na trhu několik a jiný seženete za pár stovek, byť bude drátový. Abych to shrnul. Na mluvené slovo je skvělý, pokud ale chcete zpívat a u toho se například pohybovat, těžko (zvláště mírně pod vlivem) udržíte mikrofon od úst v takové vzdálenosti, aby byl poslech příjemný.

Co se světel týče, pohled je na ně při karaoke pěkný. Ovšem v drtivé většině případů jsem je měl vypnuté. Vždy je pak vypnete, pokud chcete sledovat například seriál. Světelnou show k seriálu zřejmě opravdu nechcete. K reproduktoru mám v podstatě jedinou výtku, kterou je hmotnost. To je ale aspekt, za který reproduktor opravdu nemůže. Dobrý reproduktor má holt určitou hmotnost.

Resumé

Závěrem lze Niceboy Party Boss 200 W skutečně pochválit. Skvělý kousek, který vám skvěle poslouží. Pokud jste si tedy jistí, že skutečně potřebujete velký a hlasitý reproduktor, s tímto modelem vedle nešlápnete. K tomu si navíc přičtěte ovladač a přítomný mikrofon. Skvělý produkt za rozumnou cenu. Jeho cena je 5999 korun.

Slevový kód

Exkluzivně pro naše čtenáře zde máme slevu. Po zadání kódu „TFBOSS20“ obdržíte slevu 20 %. Výsledná cena reproduktoru tedy bude 4799 korun.

