Výkonný Bluetooth reproduktor Niceboy PARTY Boy 100W nyní pořídíte až o čtvrtinu levněji

Komerční sdělení: Budoucnost je bezdrátová. Tímto heslem se již několik let řídí řada výrobců, díky čemuž dnes máme k dostání například bezdrátová sluchátka, myši, klávesnice či reproduktory. Pokud momentálně hledáte nějaký skutečně výkonný a kvalitní bezdrátový reproduktor, který by dokázal s přehledem ozvučit nejen místnosti, ale také venkovní párty, tak pro vás máme skvělý tip. Potěšit vás totiž může Niceboy PARTY Boy 100W s excelentním výkonem, parádní výdrží baterie a řadou skvělých možností.

Výkonný reproduktor s řadou možností

Pojďme si ještě v rychlosti projít, co všechno tento reproduktor vlastně umí. Jak již samotný název napovídá, hlavní dominantou je bezesporu výkon, který činí 100 W. Díky tomu se tak Niceboy PARTY Boy 100W dokáže postarat o prvotřídní zvuk, který je navíc podpořen technologií Maxx Bass pro dosažení co možná nejlepší možné kvality. Tady to každopádně zdaleka nekončí. Důležitá je samozřejmě i kvalita přenosu, o což se stará bezdrátový standard Bluetooth 5.0, případně lze použít klasický AUX. Jelikož se navíc jedná kousek primárně pro párty a podobné příležitosti, odpovídá tomu i výdrž baterie dosahující až osmi hodin, přičemž následné nabíjení probíhá prostřednictvím konektoru USB-C. Z hlediska kvality zvuku dokáže ještě potěšit samostatný ekvalizér se třemi přednastavenými módy, dva 6,3mm jack vstupy pro připojení mikrofonu či hudebních nástrojů a možnost propojení dvou těchto reproduktorů skrze funkci True Wireless.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Navzdory vysokému výkonu lze reproduktor poměrně pohodlně přenášet. Jeho váha totiž činí pouhých 4,2 kilogramů a potěšit dokáže i přítomné madlo pro snadné uchycení. Tento kousek se navíc nezalekne ani horších podmínek. V tom mu napomáhá stupeň krytí IP55, což z něj dělá reproduktor odolný vůči vodě i prachu. Aby toho nebylo málo, tak zároveň dokáže vytvářet barevné efekty na základě právě přehrávané hudby a zpříjemnit tak večerní poslech. Součástí balení je i samostatný mikrofon vhodný například pro karaoke. To vše lze navíc získat za cenu 4 499 Kč, avšak nyní si můžete Niceboy PARTY 100W pořídit až o 25 % levněji!

Reproduktor Niceboy PARTY 100W zakoupíte zde