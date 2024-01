Tisková zpráva: Připravte se na nezapomenutelnou párty v oblacích s Martinem Garrixem! Vyhraj skvělou lyžařskou dovolenou ve Francii

Nenech si ujít nezapomenutelný 5. ročník JBL Snow Party – víkendový pobyt plný sněhu, hudby, sportu a mnoho dalšího s účastí Martina Garrixe a Tigerlily.

Když koupíš libovolný produkt JBL produkt u vybraných autorizovaných prodejců v Česku, můžeš vyhrát jednu z těchto cen:

Hlavní výhra: 2 vstupenky na JBL Snow Party

Druhá výhra: reproduktor JBL PartyBox Ultimate

Třetí výhra: reproduktor JBL Boombox 3 WIFI

Čtvrtá výhra: sluchátka JBL Tour One M2

Party v oblacích

JBL SNOW PARTY se nezadržitelně blíží. A ty můžeš být u toho. Připrav se na párty v oblacích s Martinem Garrixem. 11. – 14. dubna se vrátí do francouzského Val Thorens už pátý ročník nezapomenutelné party s Martinem Garrixem. Všechny účastníky čekají 4 dny nekonečné party s prvotřídními DJi, zpěváky a vycházejícími hvězdami. Ti všichni se předvedou v resortu s nejvyšší nadmořskou výškou v Evropě.

Na vítěze čeká all inclusive pobyt v hotelu Club Med Val Thorens Sensations pro tebe a tvůj doprovod. Vychutnáte si luxusní snídaně, obědy i večeře i Open Bar. Miluješ lyžování? Tak to tě potěší i zapůjčení kompletního vybavení se skipasem do areálu s až 600 km upravených sjezdovek v největším lyžařském středisku v Evropě. A jako bonus tě čeká setkání se superstar elektronické hudby – Martinem Garrixem. Ten ti zahraje rovnou na sjezdovce. Jdeš do toho?

Hlavní cena obsahuje:

2 vstupenky na JBL Snow Party ve Val Thorens ve Francii

2 zpáteční letenky v ekonomické třídě z/do nejbližšího letiště vítěze do Ženevy ve Švýcarsku nebo do Lyonu ve Francii.

Ubytování na 3 noci ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu Club Med Val Thorens Sensations ve Val Thorens ve Francii.

Pozemní dopravu do a z hotelu/letiště v Ženevě nebo Lyonu

Jídlo a nápoje na vybraných eventech

Možnost půjčení lyží nebo snowboardu od 11. dubna 2024 do 14. dubna 2024

Různé dárky

Jak se zapojit?