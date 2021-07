Jak obnovit iPhone z iCloud zálohy na PC

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste omylem smazali data, ke kterým jste se následně už nedostali? Může jít například o fotografie či videa z dovolené, které mají vysokou hodnotu, jelikož fungují jakožto vzpomínky. V takovém případě lze problém rychle řešit obnovou přímo v rámci aplikace Fotky. Co když už je ale pozdě? Ztráta dat dokáže pořádně zabolet, a ne nadarmo se proto říká, že by všichni měli poctivě zálohovat. Prvotřídním pomocníkem v tomto problému je i oblíbená aplikace iMyFone D-Back. Ta si s těmito problémy totiž dokáže poradit levou zadní.

iMyFone D-Back

Aplikace iMyFone D-Back představuje světovou jedničku při obnově dat z iOS. Tento nástroj si konkrétně poradí s omylem smazanými soubory, se ztrátou dat vinou obnovy zařízení do továrního nastavení, pomůže i v případě chyby systému, ukradeného telefonu, při chybějících datech z WhatsApp a v řadě dalších případů. To vše doplňuje velice jednoduché uživatelské prostředí, kdy jednoduše stačí párkrát kliknout a máte svá data zpět.

Obnovení fotek z iCloudu

V některých případech se může stát, že si omylem smažete některé fotografie a videa, ale naštěstí máte zálohu na iCloudu. Zároveň ale nechcete obnovovat celý iPhone z této zálohy, jelikož by to případně ovlivnila jiná data, o která taktéž nechcete přijít. Celý tento problém dokáže v řádu minut bezchybně vyřešit zmiňovaná aplikace iMyFone D-Back s obnovou fotografií z iCloudu . Stačí se jednoduše přihlásit do iCloudu prostřednictvím tohoto programu a zvolit, co se ze zálohy má vlastně obnovit.

Co dělat, když nevidíte vaši iCloud zálohu?

Jak je již nešťastným pravidlem, že co se může pokazit, to se zkrátka pokazí. Přesně o tom jsou Murphyho zákony, které popisují zákony schválnosti v takovýchto situacích. Výjimkou samozřejmě není ani iPhone. Někdy se totiž může stát, že neuvidíte zálohu na iCloudu , především tedy v případech, kdy ji budete potřebovat nejvíce.

Na vině může být hned několik faktorů, kdy například vinou internetového připojení, anebo problémů na straně Applu, zálohy ani nevidíte. Bezesporu nejjednodušším řešením je aplikace iMyFone D-Back . Ta vám totiž přímo umožní zálohu buďto celou, nebo alespoň její část extrahovat a následně tak obnovit. Zároveň si tak přímo na počítači můžete prohlédnout soubory, které záloha vlastně skrývá.

Oprava systému iOS

Aby toho nebylo málo, tak nabízí iMyFone D-Back ještě jednu úžasnou funkci. Někdy totiž může dojít k poruše celého systému iOS, kvůli čemuž se například telefon zapíná v nekonečné smyčce, je zaseknutý v Recovery režimu, svítí pouze bílá obrazovka a podobně. V takovém případě se hodí funkce Fix iOS System, která tyto chyby dokáže prakticky okamžitě vyřešit za vás.

Získejte iMyFone D-Back s 50% slevou! (časově omezená nabídka)