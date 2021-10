Halloweenské slevy iMyFone 2021! Licence zdarma a řada dalších slev

Komerční sdělení: iMyFone přichází s úžasnou akcí v podobě The Halloween Sale 2021! Ta s sebou nese hned několik parádních příležitostí, kdy si například můžete k nákupu jedné licence přijít na druhou zcela zdarma, zakoupit 6 nástrojů za cenu jednoho, případně využít až 70% slev. Všechny vůbec nejprodávanějších produkty společnosti jsou nyní k dostání za zlomek původní ceny. Nepropásněte proto tuto unikátní akci a pořiďte si váš nejoblíbenější software.

Masivní ceny jsou tady

Stejně jako každý rok, tak ani letos není u iMyFone výjimkou. Při příležitosti oslav svátku Halloween se totiž můžete radovat z parádních slev, díky kterým lze pořídit ty nejoblíbenější programy za naprostý zlomek jejich původní ceny. Akce The Halloween Sale 2021 navíc trvá až do 11. listopadu.

Společnost iMyFone se snaží poskytovat co možná nejkvalitnější řešení pro iOS, Android, Windows i Mac uživatele. Nabízí totiž inovativní nástroje pro řešení nejrůznějších problémů, díky čemuž vám dokáže znatelně usnadnit život. Její programy navíc pokrývají snad všechny oblasti, a to od obnovy dat, přes odemykání telefonů, změnu hlasu, převod dat, čištění dat, rodičovský dohled, až po převod souborů a řadu dalších.

Zakupte 1 = Získejte 1

První zajímavou nabídkou letošní halloweenské akce je bezesporu Buy 1 Get 1 Free, kdy při nákupu jedné licence získáte druhou zcela zdarma, aniž byste za ni museli platit. To ale není všechno. Zároveň totiž máte k dispozici extrémní slevu na produkt, který si vůbec chcete zakoupit, díky čemuž jej nejen získáte za akční cenu, ale zároveň si přijdete na program bezplatně. Nabídka se vztahuje na ty nejoblíbenější a nejprodávanější produkty z dílny iMyFone, přičemž aktuálně jsou k dispozici dvě kombinace. V té první se nachází MirrorTo+AnyTo. První aplikace slouží pro zrcadlení Android telefonu do PC, zatímco ta druhá dokáže měnit GPS polohu vašeho telefonu. Detailněji jsme se jí podívali na zub v naší dřívější recenzi zde.

Druhou kombinací jsou pak nástroje iTransor for LINE+Umate. Program iTransor for LINE slouží pro správu vašich dat, kdy vám navíc pomůže s jejich přesouvání z mobilu do počítače, z Androidu do iOS a podobně. Druhý nástroj, Umate, pak dokáže čistit úložiště vašeho iPhonu, iPadu a iPodu, kdy díky odstranění nepotřebného balastu dokáže ušetřit spoustu místa. Zároveň, v případě potřeby, zvládne i provést kompresi, export, anebo rovnou smazat fotografie pro získání více místa.

Balíček 6v1

iMyFone zároveň přichází s další parádní nabídkou v podobě výhodného balíčku 6v1. Konkrétně tak získáte 6 nástrojů za cenu jednoho. Jednoduše stačí zaplatit reálnou cenu jednoho produktu, tentorkát však beze slevy, přičemž dalších pět dalších programů získáváte zcela zdarma. Žhavou šestkou jsou tyto aplikace:

D-Back : Zvládne obnovit data z iPhone, včetně zpráv, fotek, WhatsApp konverzací a dalších

: Zvládne obnovit data z iPhone, včetně zpráv, fotek, WhatsApp konverzací a dalších Fixppo : Umí opravit Apple zařízení (iPad, iPhone a iPod). Konkrétně si poradí s resetováním zařízení bez znalosti hesla a nabízí i řadu dalších možností.

: Umí opravit Apple zařízení (iPad, iPhone a iPod). Konkrétně si poradí s resetováním zařízení bez znalosti hesla a nabízí i řadu dalších možností. LockWiper : Odemyká iPhone. Pokud byste se někdy zasekli s aktivačním zámkem iCloudu, uzamčenou obrazovkou, MDM, případně se zapomenutým kódem k Času u obrazovky, tento program se o řešení dokáže snadno postarat.

: Odemyká iPhone. Pokud byste se někdy zasekli s aktivačním zámkem iCloudu, uzamčenou obrazovkou, MDM, případně se zapomenutým kódem k Času u obrazovky, tento program se o řešení dokáže snadno postarat. AnyTo : Jak již jsme zmínili výše, aplikace AnyTo dokáže měnit GPS polohu vašeho iPhonu. To lze využít například ve hrách, nebo když chcete vaše přátele napálit v rámci nativního řešení Najít.

: Jak již jsme zmínili výše, aplikace AnyTo dokáže měnit GPS polohu vašeho iPhonu. To lze využít například ve hrách, nebo když chcete vaše přátele napálit v rámci nativního řešení Najít. Umate Pro : S pomocí tohoto nástroje můžete uvolnit úložiště vašeho iPhonu odstraněním nepotřebných souborů. Zároveň můžete spravovat vaše data a aplikace.

: S pomocí tohoto nástroje můžete uvolnit úložiště vašeho iPhonu odstraněním nepotřebných souborů. Zároveň můžete spravovat vaše data a aplikace. iTransor for WhatsApp: Program funguje jakožto správce dat z aplikace WhatsApp. Dokáže převádět zmiňovaná data z iPhonu do Androidu a podobně.

Všechny výše zmiňované aplikace můžete získat v rámci balíčku 6v1 za pouhých 99,95 $.

Až 70% slevy na další nástroje

Společnost iMyFone se zároveň vytáhla s úžasnými 70% a 60% slevami, které se vztahují na 12 (6 + 6) nejprodávanějších nástrojů. V rámci současné halloweenské akce si tak můžete přijít na roční předplatné jednoho z níže vypsaných programů za zlomek ceny.

Sleva 70 % na tyto nástroje:

AnyRecover: Obnoví data z Macu/Windowsu iBypasser: Dokáže obejít aktivační zámek na iPhonu, iPadu a iPodu pouhým kliknutím. Filme: Nejjednodušší a videoeditor pro tvorbu chytlavých a inspirativních videí. MagicMic: Nástroj umožňuje měnit váš hlas. Nabízí přes 20 filtrů a více než 190 efektů. Funguje v reálném čase. TunesFix: Dokáže si poradit s opravením více než 100 iTunes chyb pouhým kliknutím, aniž byste přišli o data. Umate Mac Cleaner: Umí čistit váš Mac od přebytečného balastu a uvolnit tak místo na disku.

Sleva 60 % na tyto nástroje:

D-Back: mí obnovit ztracená či smazaná data z iPhonu (více než 20 typů) během pár kliknutí. Fixppo: Opravuje problémy na iPadech, iPhonech a iPodech. Umí zařízení resetovat bez ztráty dat. iTransor for WhatsApp: Spravuje data z WhatsAppu, umí je převádět a vytvářet zálohy. LockWiper: Odemkne jakýkoliv kódový zámek na iPhonu, včetně MDM či aktivačního zámku. iTransor: Zálohuje a obnovuje určitá data na iPhonu. Může se jednat o kontakty, zprávy, WhatsApp konverzace apod. Umate Pro: Odstraňuje nevyžádané soubory na iPhonu a šetří tak úložiště.

iMyFone Student Beans: Speciální slevy pro studenty!

iMyFone si připravil speciální akci i pro studenty, kteří si mohou užít extrémní slevy a zpříjemnit si tak svá studentská léta. Nástroje, které jsou takto pro studenty k dispozici, lze pořídit s 60% slevou. Konkrétně se jedná o programy pro obnovu dat, úpravu videí, změnu GPS lokace, správu dat a další. Sleva je navíc dostupná na měsíční, roční i doživotní licence!

Nástroje pro obnovu a správu dat

D-Back: Obnovi smazaná a ztracená data z vašeho telefonu během pár okamžiků Fixppo: Opraví problémy na vašich Apple zařízeních, aniž by došlo ke ztrátě dat. AnyRecover: Obnoví ztracená data z Windowsu a Macu.

Nástroje pro správu dat

Umate Pro: Tento nástroj dokáže uvolnit místo na vašem iPhonu a pomůže vám s jeho správou. iTransor for WhatsApp: Slouží pro přeávdění WhatsApp dat na jiné telefony a vytváří zálohy. iTransor Pro: Umožní vám zálohovat a obnovovat kontakty, zprávy, WhatsApp a WeChat na iPhonu.

Mutlimédia a utility

AnyTo: Dokáže změnit GPS lokaci vašeho iPhonu, což je vhodné především pro hry. Filme: Studentům umožní vytvářet poutavá videa a prezentace – jednoduše, rychle a kvalitně.

Pokud máte zájem o studentskou nabídku iMyFone Student Beans, stačí vám, když ověříte váš status studenta jednoduchým formulářem a následně si můžete vychutnat všechny zmiňovné benefity. Je to nesmírně jednoduché!

Shrnutí

iMyFone oslavuje letošní Halloween ve skutečně plné parádě. Dechberoucí slevy si navíc můžete vychutnat až do 11. listopadu, tudíž máte relativně spoustu času. Vychutnat si můžete akce Buy 1 Get 1, balíček 6v1 a až 70% slevy na nejprodávanější nástroje společnosti.

Nenechte si ale akci propásnout!

Akci The Halloween Sale 2021 naleznete zde