Aplikace AnyGo aneb jak okamžitě změnit GPS lokaci vašeho iPhonu

Dnešní jablečné telefony nabízejí nespočet parádních funkcí, které nám dokážou usnadnit náš každodenní život. Skvělým benefitem chytrých telefonů je bezesporu spolehlivé použití polohových služeb. Díky tomu se můžeme každým dnem spoléhat na bezproblémově fungující navigaci a za pomocí nativní aplikace Najít mít přehled nad pohybem rodiny i přátel. Napadlo vás ale někdy, že byste vlastní polohu mohli také záměrně změnit? Tak přesně s tímhle si poradí perfektní aplikace AnyGo, která nabízí řadu dalších možností.

Změna polohy v řádu sekund

Zmiňovaná aplikace je dostupná pro operační systém macOS a Windows. Abychom vůbec mohli GPS lokaci na iPhonu upravit, musíme jej nejprve propojit s vaším zařízením a na telefonu klepnout na tlačítko Důvěřovat. Obrovskou výhodou je, že se obejdeme i bez jailbreaku a vše tedy funguje doslova v řádu sekund – stačí připojit a můžeme se pustit do používání. Samotnou polohu lze změnit na jakékoliv místo na Zemi za pomocí prostého kliknutí.

Konkrétně po otevření programu se nám otevře mapa, která ukazuje naši aktuální polohu. Vlevo nahoře můžeme buďto přímo zadat adresu, nebo mapu oddálit, najít vhodné místo, klepnout kurzorem a volbu potvrdit kliknutím na tlačítko Go.

Simulace pohybu za pomocí joysticku

Možná vás mohlo napadnout, že jednoduchá změna lokace je v některých případech k ničemu, protože ostatní mohou vidět, že jste stále na stejné pozici. Přesně proto nabízí program AnyGo řadu dalších skvělých možností, díky kterým je možné simulovat běžný pohyb. V rámci aplikace proto narazíme na vcelku praktický joystick. Jak už vás tedy mohlo napadnout, s jeho pomocí dokážeme přesně nasměrovat naše pomyslné kroky.

Úprava trasy a rychlosti

Pokud bychom ale nechtěli pouze sedět za Macem a hrát si se zmiňovaným joystickem, můžeme si rovnou celou trasu předvytvořit a nechat aplikaci, aby simulovala náš pohyb. Nechybí ani možnost pro nastavení rychlosti. Díky tomu se na tento falešný výlet můžeme vydat například pěšky, na kole či v autě. Rád bych v tomto směru vyzdvihl naplánování samotné trasy, které je nesmírně jednoduché a intuitivní. Jednoduše totiž stačí v pravém horním rohu vybrat příslušný nástroj a následně už jen klikat, klikat a klikat, čímž si v rychlosti navolíme naši trasu.

Podpora GPX souborů

Co když ale nechceme takzvaně „naklikávat“ celou trasu a raději bychom si celý proces jistým způsobem usnadnili? V takovém případě se nabízí perfektní řešení v podobě importu souborů ve formátu GPX, které nesou informace o zaznamenaných bodech a dokážou tak celou trasu vykreslit za nás. Následně už jen stačí opět nastavit zmiňovanou rychlost a máme prakticky hotovo. Tímto způsobem si tak dokážeme ušetřit spoustu času, kdy si také samozřejmě můžeme dané trasy připravit dopředu.

Správa několika zařízení

Možná vás mohlo napadnout, zdali si program AnyGo poradí se změnou GPS lokace u hned několika zařízení najednou. Odpověď na tuto otázku je naštěstí kladná, kdy nám pouze stačí, abychom k našemu Macu daná zařízení připojili a následně můžeme v rámci aplikace s nimi pracovat současně. Stačí tedy z panelu se zařízeními zvolit daný iPhone, iPad či iPod a rovnou měnit jeho polohu dle našich preferencí. Ve zmiňovaném panelu navíc ihned vidíme, na kterých produktech lokaci ovládáme a kde (prozatím) nikoliv.

Skvělá spolupráce s AR hry a sociálními sítěmi

AnyGo pochopitelně najde své uplatnění například u neustále populárnějších AR her, mezi které se řadí například Harry Potter: Wizards Unite, Pokémon Go a řada dalších. Pokud například bydlíte na vesnici a hra vám kolem vůbec nic neukazuje, nebo nechcete opouštět dům, stačí vám za pomocí Macu či počítače změnit polohu a můžete hrát rovnou z pohodlí vašeho obýváku. To samé platí i v případě sociálních sítí. Snadno si tak dokážeme změnit lokaci pro Tinder a další sítě jako Instagram, Facebook a podobně.

Závěr

Aplikace AnyGo představuje perfektní řešení, které si dokážete v rychlosti nesmírně oblíbit. Zároveň nám tento program značně usnadňuje například hraní zmiňovaných her, jež využívají rozšířenou realitu, kdy z důvodu současné globální pandemie bychom neměli opouštět domov, pokud to není nezbytně nutné. Samozřejmě se tímto způsobem můžete skrýt před vašimi přáteli, kteří vás běžně sledují skrze nativní aplikaci Najít.

