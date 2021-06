Square Enix si pro hráče na iOS připravilo další lahůdkové RPG

Square Enix pokračuje v převádění svých kultovních herních značek na mobilní zařízení. V poslední době to sice vypadalo, že se japonský vydavatel spíše snaží co nejvíce rozšířit nabídku svých mobilních her ze světa RPG série Final Fantasy, mezi několik takových spin-offů a portů se ale vměstnalo například i vydání remasterované hry na hrdiny SaGa Frontier. V podobném duchu se nese i nejnovější oznámení společnosti, díky kterému se na iPhonech a iPadech můžeme těšit na další klasické japonské RPG, které dlouho unikalo svodům mobilních zařízení. Mluvíme o kultovním Trials of Mana, jež poprvé vyšlo už dvaceti šesti lety na Super Nintendu.

Mobilní port bude však vycházet z již vydaného trojrozměrného remaku z minulého roku, který vyšel na osobních počítačích s Windows, Playstation 4 a hybridním Switchi. Převést tak hru na iPhony už nebude díky existenci verze na kapesní konzoli takový problém. Trials of Mana je klasickým japonským RPG, ve kterém ovládáte skupinu excentrických hrdinů. Na rozdíl od takového Final Fanatsy však Trials of Mana již v polovině devadesátých let sázela na o poznání akčnější hratelností smyčku, která spíše než jiná japonská RPG připomene spíše virtuální hry na hrdiny z dílen západních studií. To, jak dokážou vývojáři takový soubojový systém převést na zařízení bez fyzického ovládání, se dozvíme už 15. července. Hra bude zpoplatněna a její cena se bude v Česku pohybovat zřejmě kolem sedmi set korun.