Chystané mobilní RPG Bound by Blades vás zasype hromadou vybavení

Někdy ambiciózně vypadající hry nemusí být nutně produktem obřích vývojářských studií. Díky velkému množství vývojářských nástrojů dokáže i jednotlivec vyrobit titul, který zaujme nejen svým dílenským zpracováním, ale i originalitou. Přesně takovým případem je nově oznámené RPG Bound by Blades od vývojáře Zetha. Ten se rozhodl netradičně pojmout žánr her na hrdiny. Co z prvního vydaného traileru vybočuje, je totiž kromě hezkého stylistického zpracování hlavně originální soubojový systém. Ten míchá prvky akčních RPG s taktičtějšími zástupci žánru. Na obdélníkových bojových polích se budete pohybovat z jednoho rohu do druhého a vyhýbat se přitom nepřátelským útokům pocházejícím ze středu obdélníku. Lepší představu si o systému můžete udělat v krátké ukázce, kterou Zeth připojil k oznámení titulu.

Za porážení nepřátel vás Bound by Blades navíc odměňuje štědrým přísunem surovin a vybavení. Ve hře najdete robustní craftící systém, ve kterém přemíru různých ingrediencí můžete přetavit v obrovské množství předmětů a zbraní, jež vám pomohou si nastavit váš herní styl přesně podle svého gusta. Přestože je hra vyvíjená primárně pro dotykové obrazovky, díky jejím velkým ambicím se podívá i na velké platformy. Kromě telefonů a tabletů má dorazit i na osobní počítače a na Nintendo Switch. Na Steamu se hry dočkáme již tento rok, na iOS až v průběhu roku následujícího.