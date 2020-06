Na iOS se brzy chystá open-world RPG Spiritus

Ačkoliv se na mobilní zařízení, zejména tedy iOS, poslední dobou s RPG hrami roztrhl pytel, v mnoha případech se jedná o poměrně uzavřené a lineární řežby, které mají k tradičním hrám na hrdiny na hony daleko. Her z tohoto žánru s poctivým otevřeným světem je tak bohužel na jablečný systém minimum a dá se s jistotou říct, že fanoušci těchto titulů jistě již většinu odehráli. Naštěstí se však najdou i vývojáři, kteří se nebojí jít s kůži na trh a zkusit využít situace. Řeč je například o studiu TinyNerd Games, které aktuálně pracuje na RPG s otevřeným světem jménem Spiritus.

Pokud vás RPG hry ještě neomrzely a chtěli byste si užít nějaký netradiční titul s poctivým zasazením, magií a vším, co k pravé fantasy hře na hrdiny náleží, nejnovější počin studia TinyNerd Games vás jistě potěší. Jedná se o 2D titul ze staré školy, který vsází nejen na nostalgii, ale i ojedinělé herní mechaniky, jež jsou na mobilních zařízeních vzácností. Zářným příkladem je možnost „žít svůj život“ ve hře a kromě nejrůznějších úkolů a vedlejších příběhových linek se věnovat takřka všemu, co daný svět nabízí. Chcete se naučit alchymii a dřevorubectví? Nebo si snad ochočit zvíře a vydat se s ním na nějaké epické dobrodružství? Spiritus vám v tomto ohledu neklade žádné meze a je jen na vaší fantazii, jak se ke hře postavíte.

Pamětníci si pravděpodobně ihned vybaví legendární Ultimu Online, kde jste mohli dělat totéž. Vpravdě se jednalo o RPG, které bylo naprosto jedinečné a žádná jiná hra tento aspekt nedokázala plně zopakovat a podat tak, aby hráče tato herní mechanika zaujala. Stejně jako v Ultimě, i ve Spiritu se tak můžeme plně ponořit do příběhu, učit se nejrůznější profese nebo například pomáhat místním občanům budovat vesnici. Zkrátka a jednoduše řečeno, půjde o takovou poctu starým RPG, které ještě věděly jak hráče vtáhnout do virtuálního světa a jen tak ho nepustit. Podle vývojářů z TinyNerd Games si na vydání ještě počkáme, ale v horizontu týdnů či měsíců by měla vyjít pre-alpha, která nám dá nahlédnout pod pokličku celého systému. Uvidíme, jak se netradiční hra nakonec vybarví.