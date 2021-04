Square Enix vydal na iPhonech remasterované RPG SaGa Frontier

Po vydání remasterovaného osmého Final Fantasy se japonské Square Enix hlásí s dalším klasickým RPG. V upravené verzi nyní vyšlo i legendární SaGa Frontier, které se původně představilo na původním Playstationu v roce 1997. Hra je sice sedmým pokračováním v sérii, která nyní čítá už patnáct her, pro značku šlo ale ve své době o velký milník. SaGa Frontier totiž představuje vstup na západní trhy společně s tehdy zcela novou konzolí od Sony. Předchozí série se totiž na Západě odvolávaly na slavnější Final Fantasy, pod jehož vlajkou jste je mohly tehdy v obchodech najít. Je proto příznačné, že jsme se i na iPhonech dočkali sedmého dílu jako prvního.

Stejně jako u nás známější značka Final Fantasy začala i SaGa ve druhé polovině devadesátých let využívat výhody poskytnuté výkonem prvního Playstationu. V SaGa Frontier Remastered se tak sice setkáte s dvourozměrnými postavičkami, které ovšem již běhají v trojrozměrných lokacích. Mobilní port převádí klasickou tahovou hratelnost japonských RPG do vysokého rozlišení. Nelineární dobrodružství, které vás zavede do hvězdné soustavy, v níž se míchá magie s technologiemi, bylo ve své době oceňováno kritiky nadprůměrnými známkami. Kromě vyhlazení grafických nedostatků přidává remasterovaná verze k už tak kvalitní hře množství nových questů, novou postavu a i možnost jinak pomalu se odvíjející hru trochu urychlit. Square Enix se ale jako obvykle za novinku nebojí říct o pořádné peníze. SaGa Frontier Remastered si můžete zakoupit na App Storu za 649 korun.

Hru můžete stáhnout zde