GoPro Mission 1 už není GoPro: nová kamera šokovala celý trh

Když GoPro představí novou kameru, většina lidí očekává klasický scénář. Menší vylepšení, lepší stabilizace, vyšší rozlišení a pár nových funkcí navíc. Tentokrát je ale všechno jinak. Novinka s názvem Mission 1 totiž nepůsobí jako další generace známé akční kamery. Působí jako úplně nový produkt, který má ambici změnit to, jak lidé značku GoPro vnímají. A hlavně to, komu je vlastně určená. Na první pohled je jasné, že se nejedná o typickou „Hero“ kameru, kterou si vezmete na helmu nebo připevníte na kolo. Mission 1 míří mnohem výš. GoPro se poprvé vážně pouští do světa profesionální tvorby a snaží se oslovit tvůrce, kteří dosud sahali po úplně jiných značkách.
Zásadní změna je vidět už na samotné konstrukci. Kamera podporuje výměnné objektivy a staví na větším snímači, což je něco, co bylo ještě nedávno u GoPro nemyslitelné. Najednou tu není jen kompaktní zařízení do kapsy, ale nástroj, který se snaží konkurovat profesionálním kamerám. A právě tady začíná být celá věc zajímavá. GoPro si dlouhodobě vybudovalo jméno jako značka, která patří do extrémních podmínek. Surfování, lyžování, adrenalin. Jenže Mission 1 tenhle obraz rozbíjí. Místo toho přichází produkt, který se hodí spíš na natáčení filmového obsahu než na rychlou akci.
Technické parametry GoPro Mission 1
- 1″ senzor s rozlišením 50 MP
- nový procesor GP3
- podpora 8K videa
- až 14 EV dynamického rozsahu
Podle dostupných informací kamera zvládá natáčení ve vysokém rozlišení, nabízí pokročilé možnosti práce s obrazem a celkově se snaží přiblížit tomu, co dnes nabízejí profesionální filmové systémy. To je obrovský posun oproti tomu, na co byli uživatelé GoPro zvyklí. Otázkou ale je, jestli tohle zákazníci chtějí. Na jedné straně dává tenhle krok smysl. Trh s klasickými akčními kamerami už není tak dynamický jako dřív a prostor pro velké inovace se zmenšuje. Pokud chce GoPro růst, musí hledat nové segmenty. A právě profesionální tvorba je jedním z nich.
Na druhé straně tím ale značka riskuje, že ztratí část své identity. Lidé si GoPro spojují s jednoduchostí, odolností a rychlým použitím. Pokud se firma vydá směrem ke komplexnějším řešením, může to znamenat, že se vzdálí tomu, co ji proslavilo. Zároveň se tím dostává do přímé konkurence s hráči, kteří mají v tomto segmentu dlouholetou zkušenost. A to není jednoduchý souboj. Přesto má Mission 1 jednu velkou výhodu. Přináší něco, co na trhu dlouho chybělo. Kombinaci kompaktnosti a profesionálních možností. Pokud se GoPro podaří tenhle balanc udržet, může jít o začátek nové kapitoly. Celá situace zároveň ukazuje širší trend. Hranice mezi „běžnou“ a profesionální technikou se postupně stírají. To, co bylo ještě před pár lety dostupné jen pro filmaře, se dnes dostává do zařízení, která si může koupit téměř každý.
Poprvé v historii GoPro
- dostáváme 10bitový obraz a GP-Log2 profil
- extrémní zpomalení až 960 fps
- profesionální audio s 32bit float záznamem
