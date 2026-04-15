Mírová konference skončila, nervozita na trzích zůstává

Minulý týden začal na trzích opatrným optimismem, ale jeho závěr ukázal, jak křehká tato naděje byla. Dvoutýdenní příměří vyhlášené 8. dubna sice krátkodobě ulevilo akciím i ropě, jenže klíčová jednání mezi Spojenými státy a Íránem v Islámábádu skončila bez dohody. Washington tlačil na tvrdé podmínky včetně zastavení obohacování uranu, Teherán je odmítl a následně přišel další zlom: Spojené státy od pondělí spustily námořní blokádu íránských přístavů. Právě to trhy vyhodnotily jako novou fázi eskalace.
Hormuzský průliv tak zůstává jedním z hlavních zdrojů globální nejistoty. Jde o klíčovou trasu, přes kterou za normálních okolností proudí zhruba pětina světové ropy. Jakmile je pohyb lodí omezený nebo nepředvídatelný, dopad se velmi rychle promítá do cen energií, inflačních očekávání i nálady na finančních trzích. A právě to se nyní znovu potvrzuje.
Ropa vyskočila, pak část růstu odevzdala
Reakce ropného trhu byla prudká. Po oznámení příměří ceny klesly, protože investoři začali sázet na rychlejší uklidnění situace. Po krachu rozhovorů a spuštění blokády ale ropa znovu vyskočila nad hranici 100 dolarů za barel. K 14. dubnu se však část tohoto pohybu obrátila. Trh totiž začal znovu věřit, že by mohlo přijít další kolo jednání. Podle AP se Brent v úterý 14. dubna pohyboval kolem 98,12 dolaru za barel a americká ropa WTI kolem 96,92 dolaru. To dobře ukazuje, že na trhu dnes soupeří dvě síly: obavy z delšího narušení dodávek a naděje, že diplomacie ještě není mrtvá.
Graf: Oil (M30)
Zdroj: xStation5
Právě tahle rozkolísanost je dnes pro investory klíčová. Nejde jen o to, kam ropa krátkodobě vystřelí po nové zprávě, ale jak dlouho bude celý logistický systém v oblasti narušený. I kdyby došlo k rychlému diplomatickému posunu, návrat k normálu by nebyl okamžitý. Obchodníci, rejdaři i pojišťovny by se do oblasti vraceli postupně a trh by ještě nějakou dobu nesl geopolitickou rizikovou prémii.
Akcie už nesází jen na válku, ale i na možnost další dohody
Zajímavý je i vývoj na akciových trzích. Zatímco bezprostřední reakce na eskalaci byla nervózní, k 14. dubnu už investoři znovu částečně přepnuli do režimu opatrného optimismu. Wall Street v pondělí rostla a AP uvádí, že S&P 500 přidal 1 %, Dow Jones 0,6 % a Nasdaq 1,2 %. Také v Asii se v úterý obchodovalo převážně v zelených číslech. Japonský Nikkei 225 přidal 2,4 %, jihokorejský Kospi 3,4 % a tchajwanský Taiex 2,2 %. Trh tím vysílá poměrně jasný signál: i po blokádě stále věří, že obnovení rozhovorů zůstává reálnou možností.
To ale neznamená, že je situace uklidněná. Spíš naopak. Trhy jsou teď extrémně citlivé na každý nový titulek a relativně malá zpráva může spustit výrazný pohyb cen. Investoři totiž neřeší jen samotnou válku, ale hlavně to, zda současný tlak přivede Írán zpět k jednacímu stolu, nebo naopak povede k další eskalaci. A právě tahle nejistota je dnes největším problémem.
Další vývoj určí podmínky, ne samotný návrat k jednání
Z aktuálních zpráv vyplývá, že možnost dalšího kola rozhovorů je stále na stole. Donald Trump naznačil ochotu pokračovat v jednáních a podle agenturního pokrytí se znovu řeší možné místo další schůzky, ať už v Islámábádu, nebo jinde. Otázkou tak už není ani tak to, jestli se obě strany znovu vrátí k jednání, ale za jakých podmínek se tak stane a kolik dalšího tlaku bude ještě potřeba. Pro investory je proto dnešní prostředí nebezpečné hlavně tím, že trh stále není pevně ukotvený v jednom scénáři. Na jedné straně stojí možnost další dohody a pokles cen ropy, na druhé straně riziko delšího narušení energetických toků, vyšší inflace a další volatility napříč aktivy.
