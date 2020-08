Máte rádi strategická RPG? Pak si nenechte ujít novinku Kingdom of Heroes: Tactics War pro iOS

Poslední dobou se to na iOS RPG hrami jen hemží, avšak byť se s nimi roztrhl pytel, jejich kvalita je většinou nevalná a fanoušci si stěžují na mikrotransakce, platební brány a neoriginální obsah. Naštěstí jsou tu stále vývojáři z Neowiz, gigantického herního studia, které sice na trh sype jednu mobilní hru za druhou, ale o jejich propracovanosti pochybovat nelze. Stačí se podívat na nejnovější počin v podobě Kingdom of Heroes: Tactics War, taktického RPG, které nabídne nejen unikátní zasazení, ale i pěkně šťavnatý příběh. Vžijeme se totiž do role Krále Artuše v jeho mladých letech, který se s kralováním teprve sžívá a přesto musí čelit první velké výzvě v podobě zla, jenž hrozí Avalonu.

Pochopitelně tak bude na nás, abychom rychle dali dohromady kompetentní armádu a postavili se nestvůrám i všemu, co temnota obnáší. Princip je pak postavený na typické japonské stylizaci, která se příliš neliší od dalších her tohoto žánru. Samozřejmě tak nebude chybět ani tradiční hratelnost, kdy budeme muset jednotlivé hrdiny nejprve rekrutovat a až následně je vylepšit a zajistit jim lepší zbroj i vybavení. Na druhou stranu, o žádnou generickou hříčku rozhodně nejde. Kromě standardní kampaně na vás totiž čekají i arény a speciální výzvy v podobě dungeonů, kde budete nepřátelům čelit na malém prostoru a budete muset zvolit adekvátní strategii. Tak či onak, pokud hledáte hru, v níž utopíte desítky hodin a zároveň vám nevadí východní tituly, důrazně doporučujeme zamířit na App Store a dát Kingdom of Heroes: Tactics War šanci.