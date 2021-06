5 tipů, jak ušetřit na on-line nakupování

Globální pandemie onemocnění COVID-19 značně změnila fungování dnešního světa. Prakticky okamžitě se v obrovské míře omezil kontakt mezi osobami a lidé byli podstatně více doma. To se samozřejmě podepsalo i na režimu nakupování. On-line nákupy byly populární už samozřejmě dlouho předtím, každopádně z důvodu vládních nařízení došlo k uzavření řady prodejen, což samozřejmě hrálo ve prospěch on-line prostoru.

Podle dat z výzkumu společnosti OMG Research v listopadu roku 2020 on-line nakupovalo 90 % české populace, přičemž 42 % dotázaných takto nakupuje ve větší míře než před pandemií. Ještě v březnu ale šlo o pouhých 15 % namísto 42. Dokonce se předpovídá, že se v tomto trendu bude pravděpodobně pokračovat. Přesně proto vám přinášíme 5 praktických tipů, jak ušetřit při on-line nákupech.

Nakupujte ve slevách

Bezesporu nejzákladnější radou je, abyste využívali dostupných slev. Velcí prodejci častokrát zboží zlevňují, díky čemuž je možné ušetřit mnohdy až značnou část ceny. Je to pravděpodobně to nejmenší, co vlastně můžete udělat.

Zdroj: unsplash

Slevy si ověřujte

Obrovskou popularitu si prakticky okamžitě dokázal získat projekt Hlídačshopů.cz. S jeho pomocí si totiž můžete rychle a jednoduše zkontrolovat, zdali sleva, jakou prodejce na svém webu uvádí, je skutečná. Tento web analyzuje produkty a jejich ceny od několika obchodů, díky čemuž následně dokáže porovnat, zdali se skutečně jedná o například 50% zlevnění či nikoliv. Projekt nyní funguje s několika předními e-shopy a pro jeho použití stačí zadat odkaz na produkt. Vzápětí se vám objeví info o slevě spolu s grafem.

Srovnejte si ceny

Na našem trhu samozřejmě figuruje několik stovek prodejců. Proto tedy není žádným překvapením, že produkt, který si chcete zakoupit, naleznete v hned několika obchodech. Ačkoliv se jedná o stejnou věc, přesto v tomto směru můžete narazit na řadu odlišností. Zatímco jeden e-shop může mít cenu vyšší, tak například oproti tomu levnějšímu nabízí levnější a rychlejší dopravu, případně je obecně oblíbenější (například podle uživatelských recenzí).

Zdroj: unsplash

Vždy je proto lepší, když si nejprve ceny srovnáte. Na českém internetu k tomu slouží hned několik praktických srovnávačů, které okamžitě seřadí obchody dle ceny či popularity. Právě oblíbenost mezi zákazníky hraje taktéž velkou roli. Například zakoupení předmětu z obchodu s nejnižší cenou je vám k ničemu, pokud se jedná o velice nízko hodnocený e-shop, u kterého je navíc vysoké riziko, že vám daná věc buďto nepřijde, nebo přijde v poškozeném stavu.

Využijte výhody prodejce

Marketing je alfou a omegou dnešní doby. Kdo jej umí dobře, je zkrátka za vodou. Mnohdy vám e-shopy navíc budou chtít samy něco nabídnout, jen když se k vám dostanou o něco více. V řadě obchodů proto můžete narazit na vyskakovací okénko, které vás bude žádat i přihlášení k takzvanému newsletteru, za což vám například nabídne dopravu pro první objednávku zdarma, anebo nějakou slevu. Přesně proto tuto možnost nepřehlédněte.

Zdroj: Pexels.com/karolina grabowska

S výhodami výrobce jsou úzce spojeny také slevové kódy. Ty většinou obchody nabízejí na specifický druh zboží a jejich platnost je v drtivé většině případů časově omezena. Na internetu jde opět poměrně snadno dohledat, zdali obchod, kde se chystáte nakoupit, nějaké ty slevové kódy nenabízí, a případně jak je uplatnit.

Fenomén s názvem cashback

Co je ale v poslední době nejpopulárnějším, a pravděpodobně také nejefektivnějším způsobem, díky kterému můžete při nakupování v on-line prostoru ušetřit nemalé peníze, je takzvaný cashback systém. V praxi to funguje tak, že se přes systém přesměrujete na daný e-shop a částka z vašeho nákupu se vám vrátí, například v podobě kreditů, které následně můžete uplatit na další nákup. V tomto článku najdete porovnání cashback portálů.

Srovnání cashback systémů

Z cashback portálů se bezesporu největší popularitě řadí Tipli. Ten totiž spolupracuje se stovkami e-shopů, ve kterých vám dokáže nabídnout právě onen cashback aneb vrácení určité částky zpět. Ačkoliv se může jednat jen o zanedbatelná procenta, věřte tomu, že když budete nakupovat pouze takto, velice rychle se vám ušetřené peníze nastřádají, díky čemuž si například užijete nákup zcela zdarma (za peníze, které se vám vrátí). Detailní recenzi Tipli naleznete zde.