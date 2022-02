Aplikace nemohou nahradit opíjení se šampaňským a nakupování odporně drahých tenisek, říká Filip Vaněk v rozhovoru o módě a technologiích

Móda a technologie – dva světy, které se v posledních letech čím dál tím víc propojují a vytváření často zajímavé synergie, někdy však i celkem bizarní produkty. Obaly na telefony za desítky tisíc korun nebo například spojení módy a Metaverse. To vše probereme s mým dnešním hostem, stylistou a jediném z nejznámějších módních guru u nás, Filipem Vaňkem. Pohodlně se usaďte a pojďte se podívat do světa, který, jak říká sám Filip, rozhodně není pro každého a který je do jisté míry tím nejpovrchnějším světem, ovšem také světem, se kterým se snaží čím dál tím víc sblížit nejen Apple.

Ahoj Filipe, mohl by jsi se prosím tě na úvod představit našim čtenářům, ať vědí, proč jsem si na rozhovor o spojení módy a techniky pozval zrovna tebe, kromě toho, že tě považuji za kamaráda?

Ahoj Romane, a moc zdravím i čtenáře, míříš tím snad na fakt, že jsem studoval výpočetní techniku? Tedy kdysi v pravěku!

Pojďme začít pěkně od začátku. Apple v roce 2014 najal bývalou CEO společnosti Burberry Angelu Ahrendts, aby se stala seniorní víceprezidentkou pro maloobchodní síť prodejen Apple Store. Apple se tehdy začal vyjadřovat v tom smyslu, že chce své obchody defakto proměnit v butiky a že chce daleko víc propojit své produkty a fashion. Je to podle tebe správná cesta a mělo by docházet k vnímání telefonů, hodinek nebo počítačů jako součásti módního průmyslu?

Jim se to ale do jisté míry podařilo, iPhone je do jisté míry vnímám jako módní doplněk a podobně jako mají lidé touhu mít tu nejnovější kabelku nebo tenisky, které představí například zmiňované Burberry, stejné touhy pociťují i při představování nové generace telefonu. Mnoho lidí na celém světě telefon vnímá jako doplněk, možná i statusový doplněk a tak je tomu i v případě určitých módních doplňků.

Apple začal jako první technologická společnost na světě své produkty spojovat s módním domem. Konkrétně se jedná o Apple Watch v edici Hermés. Proč si podle tebe vybral právě tuto francouzskou ikonu, kterou například já považuji za naprostý vrchol high fashion.

Tady bych si dovolil s tebou nesouhlasit. Pravděpodobně úplně první spojení luxusní módy a technologií bylo představení telefonu Motorola/Dolce & Gabbana Razer tuším v roce 2006. Pamatuju si, že bylo tehdy i pro mně těžké ho získat a nebylo nic luxusnějšího, co by jsi mohl mít v ruce do té doby, než v roce 2008 představil svůj telefon Dior, který byl rovněž véčko a nabízel tenkrát i přívěsek, díky kterému šlo telefonovat, i když si samotný telefon měl někde v kabelce. Teď jak o tom mluvím, mam chuť je oba doma vyhrabat a zas s nimi začít telefonovat, oproti těm dnešním byly daleko luxusnější a vypadaly jako šperk. Jejich zpracovaní a materiály byly opravdu luxusní, ne jako ty nynější. Jen toho zas moc neuměly. Tehdy to ale byly technologické špičky a také tak staly.

Rád bych se vrátil ještě jednou k první otázce. Aktuálně koluje po Instagramu video, na kterém je Kanye West, jak nakupuje v butiku Balenciaga a nejvýraznějším prvkem jeho outfitu jsou sluchátka Apple AirPods Max. Jak oba víme, jsou to právě lidé jako je Kanye nebo Justin Bieber, kteří určují trendy. Myslíš si, že se najdou lidé, kteří si sluchátka od Applu koupí právě jen kvůli tomu, že jsou trendy a až tolik nebudou řešit jak vlastně hrají?

Vidíš, další spojení technologie a módy. V módě to tak také chodí. Stačí, aby něco oblékl ten správný člověk a lidé neřeší, zda je to kašmír nebo polyester a prostě to hned chtějí. Tak to je i v případě sluchátek, o kterých mluvíš. Já včera koupil teplákové sako Balenciaga, taky jsem ho na někom viděl. Vlastně nevím na co, kam v něm půjdu, vlastně jsem ho vůbec nepotřeboval, ale jen jsem prostě chtěl mít stejné sako jako jsem viděl na Justinu Bieberovi. Funguje to skvěle. Já jsem také několik let propagoval telefony Vertu a pak Huawei a lidé je kupovali i proto, protože jsem je používal.

Před pár lety jsem si chtěl koupit jedno tričko, tuším, že to byla právě Balenciaga, a nakonec jsem si jej nekoupil, protože vyjadřovalo souhlas s něčím, s čím já osobně nesouhlasím. Apple v poslední době vyrábí čím dál tím víc doplňků, zejména pak náramků pro Apple Watch, které vyjadřují náklonost k něčemu. Poslední z nich je například Unity náramek, u kterého Apple doslova píše „Nový řemínek Black Unity a sladěný ciferník Unity Lights, inspirované afrofuturismem, symbolizují potřebu spravedlivější budoucnosti pro současnou generaci lidí černošského původu.“ Jak vnímáš vyjadřování sympatií k nějakému hnutí nebo problému skrze módu ty? Měl bych to jako zákazník řešit, nebo když se mi zkrátka náramek Unity líbí, tak si jej mám koupit bez ohledu na to, co vyjadřuje?

Já to tak nemám. Není mi to blízké a nechci skrze modu vyjadřovat žádné moje postoje vůči čemukoliv. Například když Balenciaga přestavila kolekci s nápisy GAY, taky se mi některé kousky líbily, ale nosit je nechci. Jsou ale lidé, kteří rádi ukazují své postoje právě díky těmto atributům, jako je náramek nebo triko s nápisem GAY. Je to každého věc, hádám ale, že těch náramků podporujících generaci lidi černošského původu moc v Česku neprodají, když tu máme celkem 8 Afroameričanů. Domnívám se, že v našich zeměpisných šířkách to postrádá smysl.

Udávají technologické produkty jako jsou telefony, tablety nebo chytré hodinky trendy v módě? Například odráží se velikost telefonů na tom, že módní domy například zvětšují nebo zmenšují kapsy?

Tak to určitě ne. Víš, ona je móda nad technologiemi. Je tu déle a bude déle a je to nejvýnosnější průmysl vůbec. Určíte nebude slavný módní dům upravovat střih kvůli telefonu, je tomu spíš naopak. Možná sis všiml velmi malých kabelek, které se poslední dobou protlačily do popředí. No a technologické společnosti na to musí reagovat a už tu máme první skládací smartphony. Teď mluvím samozřejmě o luxusní módě. I já sám mám ten skládací telefon právě z důvodu, abych mohl nosit mini Kelly od Hermes.

Co vlastně tvoří cenu módních kousků? Apple například prodává vlastní kožené obaly na MacBook a chce za ně 5290Kč. To už je poměrně vysoká cena na obal na počítač, pokud se na to díváme z hlediska klasických funkční obalů. Jedná se podle tebe v tomto případě již o módní kousek, který lze vnímat jako například obaly od módních domů jako je Gucci, LV, Burberry a podobně?

Cenu tvoří do jisté míry materiál, zpracování, síla samotné značky, marketingové náklady právě třeba i na toho Kanye Westa, aby si to oblékl ve správnou chvíli. U výrobku Apple za 5290,- je relativní pojem poměrně vysoká cena. Pro průměrné Čechy možná, jenže v jiných zemích, které mají prioritu pro tyto módní giganty je cena Apple pouzdra nízká. Kupní síla hlavních trhů je mnohanásobné vyšší než ta česká, a my máme tendenci posuzovat tyto ceny jen z vlastního úhlu pohledu. Pro průměrné vydělávajícího člověka v bohatších zemích je pět tisíc marginální položka a z přehledem si může dovolit pouzdro od Hermes na telefon, které za půl roku vyhodí. Pět tisíc jsou jen dvě stovky Euro a 200 vyhodíš raz dva, pokud bereš 200 tisíc Eur měsíčně.

K tomu mě napadá ještě jedna otázka. Například Louis Vuitton se poslední roky snaží vyrábět vlastní technologické produkty. Jedná se o sluchátka, reproduktory a hodinky. Jaký na to máš názor? Měly by módní domy navrhovat opravdu jen módu nebo je to za tebe v pořádku? Jakou vlastně pak mají tyto produkty užitnou hodnotu?

Tu, že ti dávají pocit výjimečnosti. Luxus je v první řadě o statusu. O tom, že nepatříš k mase ale do řekneme privilegované skupiny lidi, kteří si mohou dovolit mít něco jiného než ona masa. Z toho důvodu to vyrábějí, a věř tomu, že se to prodává a velmi dobře. Stejně, jako tomu bylo v roce 2006 s Motorolou od Gabbany. Proto dnes máme běhací pásy TechnoGym od Diora stejně jako Dior Vespy nebo ony sluchátka od Vuittona. Proto se pokouší vstát z mrtvých značka Vertu. Dokonce i Covid napomohl tomu, že se socialní nůžky vice rozevřely a časem vymizí střední třida úplně. Mnoho lidi velmi zbohatlo, proto letí ceny astronomicky nahoru a všechno tohle se prodá rychle. V podstatě v luxusu je dnes všeho nedostatek. Nesmíme to posuzovat našim úhlem pohledu. Samotný Vuitton školí své zaměstnance, že nesmí posuzovat nic svým úhlem pohledu, protože zákazník má úhel zcela odlišný, stejně tak možnosti a často má právě možnosti neomezené. I tento zákazník však touží po sluchátkách nebo chytrých hodinkách, jenže zákazník Vuittonu si nikdy nekoupí ty od Apple, protože jsou pro něho jako pro mně třeba tricko HM. Proto nabízí svým zákazníkům tyto technologie, aby uspokojil jeho požadavky a mohl si ty technologie koupit tam, kde chce kupovat věci které používá.

Když jsme u toho LV, jedná se o společnost, která poměrně ráda experimentuje s technologiemi. Za zmínku stojí taška měnící barvu pomocí LED diod nebo kabelka s integrovaným displejem ovládatelná pomocí aplikace. Není to navíc jen LV, ale například i známý kufr s diplejem od značek Moncler a Rimowa. Jaký máš ty sám názor na využívaní technologií v módě? Je to podle tebe budoucnost a budeme se s tím setkávat čím dál častěji?

Nemyslím si. V módě vždy půjde v první řadě o luxus materiálů, střih a zpracovaní. Sám ten kufr Rimowa mám a nikdy jsem do něho letenku nemohl nahrát. Zkrátka je to zakázané a nesmí byt funkční. Jsou to spíš jen takové vize, řekněme přání fanoušků. To už má vetší budoucnost prodej imaginárního oblečeni v online světě, což už vytušila Balenciaga a Burberry a ty si tak můžeš v oblíbené luxusně obléct svého avatara. Stejně tak Dolce & Gabbana představila 9 modelů z kolekce Genesis Alta Moda (takzvaná vysoka krejčovina) i ve virtuální podobě v online aukční síni UNXD. Tyto NFT se v loni na podzim prodaly za celkem 6 milionu dolarů. Jak to tak vypadá, rozhodně je největším leaderem a průkopníkem v technologiích spojených s luxusní módou právě italska Dolce Gabbana, která jde od Motoroly až k dnešním NFT.

Prosím tě, mám takovou jednu stížnost a rád bych znal tvůj názor. Jak já, tak i moje žena jsme vyzkoušeli obaly na iPhone od značek jako je LV, Gucci nebo Louboutin a musím říct, že ani jeden nevydržel déle jak 3 měsíce. Oproti tomu klasický obal na telefon od značek, které vyrábí obaly, vydrží většinou déle než samotný telefon. Čím to je? Jsou obaly pro módní domy něco, co bych vlastně nai neměl používat?

A k čemu by bylo módnímu domu, aby ti něco vydrželo dlouho? To by sis pak nic nového nekoupil. Módní business je založený na systému toho, že je něco módní a tedy „in“ po určitý časový úsek, a právě to generuje kolosální zisky. Bohatí musí za něco utrácet, co by s těmi penězi jinak dělali. Proto koupíš obal na telefon a nikdo nepředpokládá že jej budeš chtít používat nedej Bože déle než 3 měsíce. Nesmíme věci posuzovat našim úhlem pohledu. Prostě bohatý Ind nebo Číňan koupí obal a za měsíc ho vyhodí, to je cele.

Často se stává, že kolekce módních domů zahrnují doplňky na produkty, které již nejsou v podstatě ani aktuální. Když nyní Moschino rozeslalo maily s kolekcí pro letošní léto, jsou v ní obaly na iPhone 12, který je již více než rok a půl starý produkt a upřímně řečeno, pokud někdo dá za obal na mobil 200 až 400€, tak většinou pro něj není problém mít vždy ten nejnovější telefon, čím to je?

Módní doplňky se vyrábí skoro rok dopředu. Od samotných návrhů mnohdy i déle, a je to způsobeno tím, že technologické firmy, hlavně Apple (protože pro ty další telefony se většinou ani obaly u těchto značek nevyrábí) nejsou propojeny s těmi módními korporacemi. Tedy až na některé a u těch právě ve stejný den jako představí novy telefon najdeš i nový obal. Třeba zmiňovaný LV, tam ho najdeš včas.

Poslední dobou se začínají čím dál tím víc objevovat slavné módní kousky také ve hrách, v Metaverse a tak podobně. Jaký na to máš názor?

Já už o tom mluvil před chvílí, nicméně já hry nehraju, tak se nepotřebuju oblékat ve hře. Ale je už generace, která po tom touží, zase to souvisí s rozdělením lidstva na bohaté a chudé. Reálnou tašku LV bude pro lidi snadnější si koupit v onlinu a obléct ji svému avataru než v reálném světě. Podobne to bude i s cestováním. Většina lidí si nasadí brýle a bude u moře, reálně pro ně bude nedosažitelné tam opravdu letět. Proto se technologický svět vyvíjí tímto směrem. A Covid tento fakt velmi urychlil, lidem je dnes blízké sedět doma a být online na jednání. Přitom před třemi lety by to bylo nemyslitelné. V covidu tako bylo běžné, že většina lidí seděla doma v teplácích a hrstka lidí kupovala luxusní módu a cestovala na party na ostrovy, kde žádná omezení nebyla. No a tito lidé nebudou nikdy toužit po mikině Balenciaga v nějaké digihře.

Filipe, moc děkuju za rozhovor a vážím si toho, že sis na mě udělal čas. Ještě mi prosím tě řekni tvé nejoblíbenější fashion aplikace.

Fashion aplikace? Co to je Romane? Moje oblíbené aplikace jsou třeba diamantové brože, co se aplikují na sako anebo shoppovani na Montenapoleone. To mi žádné klikání a následný balík do domu nemůže nahradit. Rozbalená papírové škatule prostě není ten samý zážitek jako opíjení se šampaňským a nakupování odporně drahých tenisek, které neuvidím na nikom jiném.