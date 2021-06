Apple právě vydal 1. vývojářské bety iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8 a macOS 12 Monterey

Je to jen několik málo minut nazpátek, co jsme se dočkali představení nových majoritních verzí všech operačních systémů od Applu. Kalifornský gigant tyto nové verze představil v rámci vývojářské konference WWDC21, která před malou chvílí skončila. Konkrétně jsme se dočkali představení iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8 a macOS 12 Monterey. Jak už to tak bývá zvykem, tak ihned po skočení konference Apple vydal vůbec 1. vývojářské beta verze těchto systémů. K vývojářským verzím Apple nikdy nepřidává poznámky k aktualizaci – každopádně pokud byste o systémech chtěli zjistit více, tak stačí otevřít odkazy níže.

iOS 15

iPadOS 15

watchOS 8

macOS 12 Monterey

Patříte-li mezi vývojáře a chtěli byste si nové operační systémy na vaše zařízení nainstalovat, tak jistě víte, jak na to. Samozřejmě ale existuje i možnost, pomocí které se k těmto verzím může dostat i obyčejný uživatel. Během následujících minut se na našem magazínu objeví články, ve kterých vám přineseme kompletní postup pro získání právě představených operačních systémů. Chcete-li si je tedy vyzkoušet, rozhodně nás sledujte i nadále. Kompletně všechny novinky si pak samozřejmě také později rozebereme.