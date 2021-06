Apple právě představil macOS 12 Monterey. Co nového nabídne?

Na představení nové verze macOS jsme opět čekali zhruba celý jeden rok. Někdo si může říct, že je to krátká doba na vydání nové majoritní verze tak důležitého operačního systému, jiní si zase mohou říci, že rok je tak akorát. S intenzitou vydávání nových verzí macOS a dalších operačních systémů od Applu však rozhodně nic neuděláme, a tak se musíme přizpůsobit a doufat, že nové verze budou odladěné a bezchybné. Tak jako tak, macOS 12 Monterey je konečně tady, kalifornský gigant jej právě představil na právě probíhající konferenci WWDC21. Pojďme se společně podívat na to, co je nového – rozhodně to stojí za to.

macOS 12 Monterey

S příchodem 24″ iMacu jsme se dočkali nového designu jablečných počítačů, s příchodem macOS 11 Big Sur se zároveň tento systém stal ještě výraznější součástí našich životů. Nový macOS dostal označení Monterey nabízí veškeré funkce, se kterými přichází iOS 15. Jedná se tedy například o SharePlay, anebo třeba o „sdílený“ režim Nerušit, potažmo Focus, či podpora QuickNote pro opravdu rychlé zapsání jakékoliv poznámky. Více o funkcích z iOS 15 se můžete dočíst ve článku, který přikládám níže.

Universal Control

Díky této nové funkci můžete používat jednu myš a klávesnici k tomu, abyste zároveň pracovali na MacBooku a na iPadu. Veškeré připojení a rozpoznání probíhá automaticky a nemusíte se o nic starat. Systém macOS ve spojení s iPadOS tak můžete využívat ještě lépe. Nechybí samozřejmě podpora různých gest a klávesových zkratek, což je ideální pro ještě větší produktivitu. Mezi samotným Macem a iPadem navíc lze využít i funkci táhni a pusť, takže nemusíte řešit složité přesouvání souborů napříč zařízeními. Universal Control každopádně nemusíte využívat jen s jedním dalším monitorem – iPadem. Klidně si k MacBooku a iPadu můžete přidat ještě 24″ iMac – a se všemi těmito zařízeními pracovat pomocí jediné myši, trackpadu či klávesnice. Budete tak o mnoho více produktivní a používání vašich zařízení se tak stane o dost jednodušší.

AirPlay a Zkratky

Tato nová funkce funguje stejně jako klasický AirPlay – můžete tedy jednoduše provádět zrcadlení obrazovky na Mac. Aplikace Zkratky byla již po dobu několika let k dispozici v rámci iOS a iPadOS. Mnoho uživatelů dlouhou dobu čekalo na to, až se Zkratky objeví i na Macu – a není se čemu divit, jelikož Zkratky už jsou i na Apple Watch. Díky této aplikace můžete vytvářet zkratky, s pomocí kterých si můžete ulehčit každodenní fungování. Pokud děláte něco pravidelně, stačí si vytvořit zkratku, která to bude dělat za vás. Zkratky lze navíc stahovat z galerie i internetu, takže se nemusíte bát, že byste je nebyli schopni vytvořit. Zkratky dají macOS úplně nový rozměr, stejně jako daly nový rozměr iOS.

Safari

Webový prohlížeč Safari je jeden z nejrychlejších prohlížečů na světě, navíc k tomu je i velmi úsporný – na MacBoocích s M1 lze v Safari pracovat až 17 hodin na jedno nabití. Safari se v macOS 12 Monterey dočkalo velkého přepracování, potažmo velkého zjednodušení. Veškeré záložky se nově nachází v horní části okna, a to hned vedle adresního řádku. Ten byl z prostředku přesunut lehce doleva a napravo od něj pak najdete samotné záložky. Nově lze využít také skupiny záložek, se kterými můžete pracovat tak, že si jednu skupinu rpzkliknete a automaticky se vám zobrazí vybrané stránky. Zobrazení je tak o dost efektivnější a záložky jednodušší na organizaci, což ocení každý. Skupiny záložek se synchronizují napříč všemi vašimi zařízeními. Kromě toho bude skupiny záložek možné také sdílet, třeba přes Mail.

Stejným způsobem pak skupiny záložek fungují i v iPadu. Změn se dočkalo také Safari na iPhonu – horní adresní a nástrojový řádek se přemístil do spodní části obrazovky a nově lze využít také různá gesta. Nechybí ani možnost změny domovské stránky Safari na iPhonu. Změny se udály také v rozšířeních, které jsou nově k dispozici jak na Macu, tak i na iPhonu a iPadu.

Další novinky

Na konci představení nového macOS 12 Monterey jablečná společnost zmínila ještě další novinky, nijak je ale nerozebrala. Jedná se například o režim úspory baterie, podporu Live Textu pro rozpoznávání textu z obrázků, ci prostorové audio na AirPodech. O dalších novinkách vás budeme neprodleně informovat, a tak rozhodně sledujte náš magazín i nadále.