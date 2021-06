iOS 15 oficiálně představen. Co je nového?

iOS 15 už není tajemstvím. Před malou chvílí si totiž ústy Craiga Federighiho odbyl svou premiéru jakožto první systém na letošní vývojářské konferenci WWDC. Co je tedy v iOS 15 nového?

iOS 15 novinky

FaceTime

První přišel na řadu FaceTime, který byl v koronavirové době podle Craiga extrémně důležitý pro propojení s přáteli, s rodinou i se spolupracovníky. Apple se je proto v iOS 15 rozhodl vylepšit zajímavými novinkami. Tou první je podpora prostorového zvuku, díky kterému budou hovory znít přirozeněji než kdykoliv předtím. Vylepšení se dočkalo i snímání hlasu. K dispozici budou nově možnosti jen pro snímání hlasu bez zvuku z okolí a samozřejmě i stávající snímání zvuku se vším mimo hlas. Videohovory přes FaceTime se dočkaly taktéž solidního přepracování, díky kterému bude snažší rozpoznat, kdo zrovna hovoří.

Mnohem jednodušší bude i zahajování hovorů. Apple totiž umožní sdílení hovorů přes odkazy a to nejzajímavější je pak to, že je rozjedete v prohlížeči na Windows i Androidu. Apple se tak de facto rozhodl okopírovat Zoom či Google Meet, což je v této době určitě zajímavý krok.

Do FaceTime rovněž míří novinka ve formě SharePlay, která vám umožní sdílet v hovoru hudbu, videa, půjde přes ní sdílet obrazovku a tak podobně. FaceTime vám tedy s trochou nadsázky zprostředkuje návštěvu koncertu či kina s vašimi přáteli. Velmi zajímavé je pak to, že přehrávaný obsah bude plně ovladatelný kýmkoliv v hovoru díky skvělé synchronizaci sdíleného obsahu. Samozřejmostí je pak u této funkce využití Obrazu v obraze, potažmo “přehození” přehrávaného obsahu do Apple TV. Tuto funkci se navíc Apple rozhodl díky API zpřístupnit i vývojářům třetích stran, díky čemuž bude využitelná třeba i v Disney+, TikTok, Twitch a tak podobně. Třešničkou na dortu je pak to, že sdílení obrazovky bude fungovat i u her.

iMessage v iOS 15

Posíláte-li si přes iMessage tuny obrázků, v iOS 15 z nich půjde vytvořit koláže, které vlákna jednotlivých chatů zpřehlední. Mezi fotkami v koláži pak půjde samozřejmě procházet i po jedné. Do Fotek dále míří funkce Shared With You, která bude obsahovat veškeré obrýzky, které s vámi někdo sdílel právě přes iMessage. Tyto fotky budou označeny ikonkou bubliny, abyste měli přehled o tom, že pochází právě z iMessage. Funkce Shared With You bude dostupná i v Apple TV, Apple Podcasts, Safari a dalších nativních aplikacích.

Focus iOS 15

Do iOS 15 dorazí funkce Focus, která vám pomůže soustředit se na to, co je důležité. Celý princip funkce je založen na tom, že si v nastavení zvolíte, na co se chcete soustředit a podle toho už si iPhone automaticky nastaví vše, co je pro vás pro danou činnost důležité. V práci se vám tak budou zobrazovat pracovní notifikace a budou vám zvonit jen pracovní čísla (neupravíte-li si to jinak) a tak podobně.

Notifikace

Notifikace se podle očekávání dočkaly přepracování. Nově si u nich lze nastavit například připomenutí u těch, které vás zajímají. Jejich redesign je pak celkově zpřehlednil, díky čemuž tak bude procházení mezi nimi o poznání jednodušší.

Nerušit

Poměrně zajímavého vylepšení se pak dočkal i režim Nerušit, který nejenže ztiší notifikace, ale rovněž zobrazí, že máte zapnutý režim Nerušit v iMessages a tím upozorní vaše kontakty, že nyní by vás neměli rušit. Samozřejmostí je pak to, že jakmile funkci zapnete na jednom zařízení, zaktivuje se na všech ostatních.

Live Text v iOS 15

Fotíte-li si často nějaký text, iOS 15 vám nabídne nové možnosti práce s ním. Telefon totiž vyfocený text rozpozná a vy s ním pak budete moci okamžitě začít pracovat – například jej označovat, kopírovat a tak podobně. Samozřejmostí je pak i překlad a tak podobně. Přes Live Text můžete dokonce i vytáčet čísla, který si takto vyfotíte. Nicméně v češtině bohužel nebude.

Rozpoznávání obrázků

Další novinka iOS 15 je určena primárně do zpřístupnění. Jedná se konkrétně o velmi kvalitně fungující rozpoznávání fotek.

Spotlight

Spotlight se stane v iOS 15 ještě využitelnější. Hledat přes něj půjdou fotky (celé skupiny), kontakty, kalendáře, ale i informace na webu a tak podobně.

Fotky

Velmi zajímavého upgradu se dočkaly i Fotky, konkrétně pak sekce Pro vás. Vzpomínky (respektive vzpomínková videa) budou totiž daleko upravitelnější a to jak z hlediska obsahu, tak třeba přehrávané hudby. Vše bude samozřejmě i nadále vytvářet iPhone automaticky, vy do toho však budete moci výrazně zasáhnout. Zřejmě však nebudete moc muset. Například hudbu bude totiž iPhone vybírat podle vašich preferencí získaných z Apple Music, což zní skutečně skvěle.

Wallet

Do Wallet půjdou vkládat například karty od dveří a tak podobně. Karty ke dveřím vám budou moci pro Wallet sdílet třeba i poskytovatelé ubytování – tedy hotely a tak podobně. Skvělé je pak to, že do Wallet chce Apple umožnit nahrávání dokladů jako například řidičských průkazů, občanských průkazů atd. Vše je samozřejmě šifrované a skvěle zabezpečené. Nicméně je potřeba počítat s tím, že ani této novinky si u nás neužijeme, protože bude zcela určitě závislá na místních zákonech.

Počasí

Nativní aplikace počasí se s iOS 15 dočkala velkého designového upgradu, který nyní působí o poznání moderněji. Apple sice stále spoléhá na dlaždice, ve kterých zobrazuje veškeré informace, těch je však nyní daleko víc. Naleznete v něm třeba i mapy.

Apple Maps v iOS 15

Mapové podklady Applu se v USA, Velké Británii, Irsku, Kanadě, Španělsku, Portugalsku, Austrálii a Itálii dočkají dalšího zpřesnění, díky čemuž se tak v těchto státech stanou ještě využitelnější. Například ve větších městech se dočkáte velmi přesného vykreslení jednotlivých ulic a co víc – velmi přesného 3D vykreslení budov. Nicméně opět se bavíme o funkcích v zahraničí.