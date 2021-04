OnePlus představilo herní ovladač pro mobily, funguje i s iOS 

Po uvedení svých prvních chytrých hodinek se čínská společnost OnePlus pochlubila dalším příslušenstvím určeným pro mobilní telefony. Jedná se o minimalistický herní ovladač, který však bude kompatibilní nejen s platformou Android, ale právě i iOS.

Spíše než o ovladač, jde ale jen o tzv. triggers, tedy pouhá tlačítka, kterými svůj telefon rozšíříte. Příslušenství se jednoduše nasadí přes horní stranu telefonu, čímž pro své ukazováčky získáte kýženou fyzickou odezvu. O novince informoval generální ředitel společnosti OnePlus Pete Lau skrze svůj účet v sociální síti Twitter.

Když se ale podíváte na indické stránky společnosti, kde už je ovladač k dispozici za 1 099 indických rupií (cca 320 Kč) zjistíte, že s telefonem nekomunikuje na bázi bezdrátových technologií. Stisk tlačítka je totiž na displej přenášen fyzicky, tedy přítomnými rameny. Je tak důležité si k ovladači odladit i rozhraní samotné hry. Zejména akční tituly ale právě toto umožňují. Sám výrobce uvádí, že ovladač je plně kompatibilní s hrami PUBG, Call of Duty, Free Fire a dalšími.

We designed the OnePlus gaming triggers to be solid, responsive, pleasingly “clicky,” and, yes, beautiful. We also made sure they work with many other phones—because the best product design is one that leaves you free to make your own choices. pic.twitter.com/hJNa4Dsa5s

— Pete Lau (@PeteLau) April 21, 2021