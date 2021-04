Buďte obezřetní. Na předplatitele Netflixu útočí zákeřný phishing

Předplatitelé videostreamovací služby Netflix by se měli mít v těchto dnech na pozoru. Do mailové schránky jim totiž může přistát zpráva tvářící se na první pohled jako právě od Netflixu, ve které je od nich vyžadováno ověření jejich účtu kvůli problémům s platbou za měsíční předplatné. O nic takového se však samozřejmě nejedná. Zpráva je totiž další z řady phishingových útoků, které mají za cíl jediné – vylákat z vás osobní údaje v čele s těmi týkajícími se platebních karet.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Z hlediska designu se mail jako takový tváří velmi důvěryhodně, jelikož je vytvořen stejným způsobem, který skutečně využívá i Netflix. Stačí se však podívat na mailovou adresu, ze které zpráva dorazila, a hned musí být každému jasné, že se jedná o pouhý scam. Další indícií možných problémů je pak například mezera mezi slovem Notification a vykřičníkem, což samozřejmě není gramatický správně. Kdyby vás však ani tohle nepraštilo do očí, při kliknutí či tapnutí na „Verify now“ vás prohlížeč upozorní na to, že vstupujete na nebezpečnou nebo dokonce přímo podvodnou stránku, což by měl být dostatečně zvednutý prst pro to nepokračovat dál. Pokud vám tedy podobný mail dojde, s klidnou duší jej smažte a užívejte si službu i nadále. Na jakékoliv problémy byste totiž byli upozorněni buď oficiálními maily přímo z podpory, nebo v rozhraní Netflixu.