Netflix možná v budoucnu nabídne daleko více služeb, než by se dnes mohlo zdát. Šéf Netfixu Reed Hastings potvrdil, že se již nějakou dobu uvažuje o poskytnutí živých sportovních přenosů, přičemž je možné, že půjde i o videohry. Striktně bylo ovšem vyloučeno zpravodajství. Tak či onak, nad sportovními přenosy se zatím pouze uvažuje, ovšem nebylo by to do budoucna špatné. Uvítali byste sport na Netflixu?