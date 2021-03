Kuo: Chystaný headset Applu bude disponovat sledováním očí

Připravovaná náhlavní souprava společnosti Apple bude vybavena pokročilým systémem sledování očí. Alespoň tak aktuálně uvedl analytik společnosti Apple Ming-Chi Kuo v poznámce pro investory. Headset bude obsahovat vysílač a přijímač, kteří spolu dokážou detekovat a analyzovat informace o pohybu očí nositele a poskytovat mu tak lepší výstup založený na vypočítaných algoritmech.

Celé by to mělo fungovat tak, že vysílač vyšle pro oko neviditelné světlo a přijímač na základě toho od oka odraženého vyhodnotí jeho polohu. Kuo zmiňuje, že většina headsetů je ovládána ručními ovladači, které jednoduše nemohou poskytnout dokonalý uživatelský zážitek. Nositel totiž pořád musí něco držet v ruce. Věří, že systém sledování očí má v tomto případě několik zásadních výhod.

Předně se jedná o intuitivní vizuální zážitek, a to díky bezproblémové interakce s prostředím a snížené výpočetní zátěže. Tím, že bude systém vědět, kam se díváte, může totiž ve „slepých úhlech“ snižovat rozlišení, protože jej uživatel jednoduše neuvidí. To u klasických headsetů nejde, protože ty nevědí, kam se uživatel dívá. Kuo dodává, že by na základě hardwarových specifikací mohla být přítomna i funkce rozpoznávání duhovky. V takovém případě očekává, že jej uživatelé budou moci používat pro intuitivnější integrování Apple Pay. Proč by ale měl uživatel chtít cokoli skrze headset platit, už nezmiňuje. Už dřívější zprávy však informovali o tom, že headset Applu by skutečně mohl sledováním očí disponovat. Kamery po obvodu soupravy by pak mohly snímat pohyby rukou.

Na začátku března Kuo představil jízdní řád plánovaných AR a VR novinek. Headsetu se smíšenou realitou bychom se tak mohli dočkat už příští rok, toho s virtuální realitou v roce 2025. Apple s vnímáním reality nicméně koketuje již dlouho. Také proto je v App Store záložka týkající se tomuto tématu, a také proto Apple nabízí ve svých Pro modelech iPhonů a iPadů skener LiDAR.