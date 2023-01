Applu unikla nálož detailů o jeho chystaném AR/VR headsetu!

Jedním z nejočekávanějších Apple produktů letošního roku je bezesporu jeho první AR/VR headset, který je ve vývoji již dlouhé roky a který by si měl zřejmě ještě před červnovou vývojářskou konferencí WWDC konečně odbýt svou premiéru. Ačkoliv jej Apple zatím střeží jako oko v hlavě, reportéru Marku Gurmanovi z Bloombergu se mu o něm podařilo získat spoustu velmi zajímavých informací, které nám headset velmi solidně odhalují. Co o něm tedy nově víme?

V první řadě Gurman prozradil, že vývoj AR/VR headsetu probíhá již posledních 7 let a podílí se na něm tým čítající více než 1000 lidí. S ohledem na úsilí, které Apple projektu věnuje, tak asi není žádným překvapením, že si chce nechat za konečný výsledek pořádně zaplatit – jednat by se mělo konkrétně o částku pohybující se kolem 3000 dolarů, tedy asi 66 000 Kč bez daně. Headset má disponovat prvotřídními displeji, ale hlavně spoustou senzorů pro sledování očí a rukou, díky kterým bude produkt právě očima a rukama ovladatelný bez nutnosti jakéhokoliv externího ovladače. Ovládání systému brýlí bude probíhat pohledem, kdy uživatel zvolí zaostřením na určitou položku to, co se má stát, a následně tu rukou – konkrétně spojením palce a ukazováku – potvrdí.

Fotogalerie AR Apple Glasses koncept - 1 AR Apple Glasses koncept - 2 AR Apple Glasses koncept - 3 AR Apple Glasses koncept - 4 AR Apple Glasses koncept - 5 AR Apple Glasses koncept - 6 AR Apple Glasses koncept - 7 AR Apple Glasses koncept - 8 AR Apple Glasses koncept - 9 Vstoupit do galerie

Headset má pracovat jak v AR, tak i VR režimu s tím, že mezi režimy půjde přepínat pomocí digitální korunky inspirované u Apple Watch. Jakmile jí člověk pootočí, namísto pohledu přes displeje na reálný svět se zaktivuje svět virtuální, ve kterém se mu naskytne extrémní množství nejrůznějších možností. Poměrně zajímavé je pak to, že kvůli obavám z nadměrné hmotnosti a přehřívání se Apple rozhodl pro headset použít externí baterii, která se s headsetem propojuje pomocí kabelu a která má mít výdrž zhruba dvě hodiny. Chybět by neměly třeba ani ventilátory pro ochlazování jak jí, tak i headsetu. Nemusíte se však ničeho obávat. Baterie je totiž velká zhruba jako dva iPhony 14 Pro Max položené na sobě a i podobně těžká, takže by měla být poměrně skladná.

Další funkce headsetu:

Možnost využit AR prostředí jako externí monitor pro Mac

Headset bude od prvopočátku nabízet základní nativní aplikace jako Safari, Fotky, Mail, Zprávy, App Store, Apple TV a další

Zadávání textu v headsetu bude probíhat buď skrze hlasové příkazy, nebo pomocí blízkého iPhonu, iPadu či Macu

První verze headsetu má být vyrobena z hliníku, skla a měkkého polstrování

Displeje produktu mají být extrémně kvalitní a totéž platí i o jeho audio složce. Díky tomu bychom se tak měli dočkat pohlcujících zážitků při přehrávání multimediálního obsahu.

FaceTime dostane v headsetové verzi funkci překreslení obličeje a potažmo i celého těla uživatele ve virtuální realitě, abyste měli pocit, že daná osoba stojí vedle vás

Jak tedy můžete sami vidět, z hlediska technických specifikací se zdá být headset extrémně působivý, byť je jedním dechem třeba dodat, že je velkou otázkou, jaké oblibě se bude takto netypický produkt těšit. Dozvědět bychom se to nicméně měli již relativně brzy. Představení headsetu by totiž mohlo podle některých zdrojů proběhnout snad už během května.