4 filmy na iTunes, které tento víkend pořídíte výhodněji (30. 1. 2021 – 31. 1. 2021)

Víkend je tu. Pokud nemáte v plánu strávit ho v baru, u vody, na návštěvách u příbuzných nebo na cestách, můžete si pustit nějaký zajímavý film. Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Poslední přežije

Diplomatka ze Spojených států, která pracuje v Londýně, dělá vše pro to, aby se jí podařilo zabránit plánovanému teroristickému útoku na New York. Když je ale křivě obviněna z trestných činů, které ovšem ve skutečnosti vůbec nespáchala, musí se dát na útěk. Ve filmu Poslední přežije uvidíme v hlavní roli Millu Jovovich, dále zde účinkují Pierce Brosnan, James D’Arcy nebo třeba Antonia Thomas.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Poslední přežije pořídíte zde.

Looper

Looper je nájemný vrah, pracující pro zločineckou organizaci. Jejich „práce“ není lehká jsou za ni vždy královsky odměněni – odměna na ně obvykle čeká u toho, koho měli za úkol zlikvidovat. Aby svou odměnu dostali, nesmí svou oběť nechat za žádnou cenu utéct. Takovým looperem je i Joe (Joseph Gordon-Levitt). Svou práci dělá dobře a užívá si luxusního a bezstarostného života, ovšem až do chvíle, kdy se před svou vlastní zbraní objeví on sám – jen o něco starší (Bruce Willis).

39,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Looper pořídíte zde.

Pan a paní Smithovi

Pan a paní Smithovi jsou na první pohled ideální pár krásných, úspěšných mladých lidí. Vzájemně ale o sobě netuší jednu velmi podstatnou věc – oba jsou nájemní vrazi, každý z nich ale pracuje pro jinou agenturu. Co se stane, když oba dostanou za úkol zlikvidovat toho druhého?

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina

Film Pan a paní Smithovi pořídíte zde.

The Great Gatsby

Ve filmové adaptaci románu Velký Gatsby uvidíme Leonarda DiCapria v hlavní roli příběhu o Nicku Carrawayovi, který se počátkem 20. let minulého století vydal do New Yorku, aby našel svou vlastní verzi amerického snu. Nick se usadí nedaleko domu záhadného a časté večírky pořádajícího Jaye Gatsbyho, a postupně se stává součástí světa mimořádně bohatých lidí, jejich iluzí, lásek a zklamání.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film The Great Gatsby pořídíte zde.