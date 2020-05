Potvrzeno: Ikonický režisér Martin Scorsese natočí film pro Apple TV+

Jablečná společnost se snaží ukrojit z koláče kinematografického průmyslu již dlouho, avšak zatím se jednalo spíše o váhavé pokusy, které zbytečně fanoušky navnadily, jen aby byly později odloženy či úplně zrušeny. Za těmi to kroky většinou stálo nějaké kontroverzní rozhodnutí, kvůli němuž byl Apple nucen snímek stáhnout. Streamovací platforma Apple TV+ tak trpí akutním nedostatkem obsahu, avšak to by se mohlo podle nejnovějších zpráv brzy změnit. Legendární režisér Martin Scorsese totiž podepsal smlouvu s jablečnou společností, pro kterou vytvoří film podle knihy Killers of the Flower Moon.

Kdo by neznal režiséra Martina Scorseseho, který stojí za takovým skvosty jako jsou Mafiáni, Taxikář nebo nejnovější snímek Irčan. Tento legendární filmař se ale do důchodu ještě zdaleka nechystá, o čemž svědčí jeho dlouho plánovaná adaptace knihy Killers of the Flower Moon, již si vzal na paškál. Problém byl však s financováním, které je u filmů Scorseseho takřka vždy poměrně problematické a málokteré studio se ho chce ujmout. Tentokrát tímto šťastlivcem bylo studio Paramount, které se ale z oprávněných důvodů od projektu mírně distancovalo kvůli jeho astronomické ceně. Film má totiž vyjít na 180 až 200 milionů dolarů, což není na tak odvážný počin vůbec málo. Naštěstí se do celé situace ale vložil Apple, který vycítil příležitost získat další obsah pro Apple TV+ a zaujmout fanoušky. Sice podepsání smlouvy vyžadovalo ostré lokty a souboj s konkurencí jako je Netflix nebo Universal, ale brzy se stane realitou a jablečná společnost si na vrub připíše další zajímavý snímek.

Milovníci kin a popcornu se ale bát nemusí, film se na stříbrném plátně pochopitelně objeví, jen dojde také k exkluzivnímu streamování právě na Apple TV+. Jablečná společnost totiž kromě financování bude Paramountu vypomáhat také v kreativních záležitostech, díky čemuž by se natáčení mohlo lehce popohnat. Ostatně, stejný osud si zažil i vynikající a v mnoha ohledech přelomový snímek The Irishman, tedy Irčan, který stál 175 milionů dolarů a stal se jakousi černou ovcí na filmové scéně. Zatímco jedni ho milovali, druzí ho nenáviděli a bylo jasné, že film nebude určen pro masy. Chystané krimi Killers of the Flower Moon je na tom velmi obdobně, avšak podle všeho se máme na co těšit. Hlavní roli si totiž střihne Leonardo DiCaprio po boku Roberta Di Nira, což je nanejvýš zajímavé duo. Uvidíme, jak natáčení dopadne a zda se tohoto netradičního, ambiciózního snímku brzy dočkáme.