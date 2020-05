Blýská se Apple TV+ na lepší časy? Její nové drama se těší mezi diváky velké oblibě

Ač jablečná společnost disponuje celou řadu úžasných služeb, bez nichž bychom si jen tak neuměli představit každodenní život, v případě Apple TV+ se jedná spíše o kontroverzní a rozporuplný pokus, který fanoušci buď milují, nebo nenávidí. Obsahu je totiž na platformě zatím pomálu, a byť se Apple snaží přicházet s vlastními originálními pořady jako Netflix, v tomto ohledu na konkurenci pořádně ztrácí. Naštěstí se ale nedávno objevil skrytý klenot, který by mohl růst Apple TV+ popohnat. A to napínavé drama Defending Jacob, které se má mezi diváky těšit velké popularitě

Pokud si aktivně předplácíte Apple TV+, jistě jste narazili na problém, který technologickému gigantovi vyčítá snad každý kritik. A to nedostatek obsahu, jenž je sice nadmíru kvalitní a zajímavý, ale objemem se zdaleka nemůže rovnat konkurenci. Přesto, pravděpodobně aniž by to samotný Apple čekal, se objevil snímek, který přepsal dosavadní rekordy a popohnal růst platformy kupředu. Dramatický seriál Defending Jacob se v nabídce objevil teprve nedávno a co si budeme nalhávat, každému bylo jasné, že bez pořádného marketingu rekord ve sledovanosti netrhne. Navzdory všem očekáváním je ale drama nevídaným úspěchem, který si vysloužil podle dosavadních informací astronomický počet diváků a především vyburcoval i váhavé uživatele, jenž by si jinak Apple TV+ přestali platit.

O přesná čísla se zdroje sice nepodělily, ale údajně se jedná o relevantní a důvěryhodné informace, s nimiž by Apple mohl dříve či později vyjít na povrch. Konec konců, společnost se s Apple TV+ před akcionáři poslední dobou příliš nevytahovala, a to především z důvodu pomalého růstu a nenaplnění očekávání. Tak či onak, Defending Jacob by mohl tento trend zvrátit a především nastolit větší důvěru diváků i investorů. Jen za prvních 10 dní od vydání 1. května, kdy svět spatřily první tři epizody, se počet diváků zvýšil pětkrát, což je vzhledem k počtu předplatitelů poměrně úctyhodné. V podstatě se tak Defending Jacob stalo druhým nejoblíbenějším seriál hned po The Morning Show, které si stále hrdě drží první místo v žebříčku. Uvidíme, zda se Apple podaří i nadále přicházet s podobně atraktivními a zajímavými snímky.