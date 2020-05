Apple TV+ trpí kvůli koronaviru nedostatkem obsahu

Streamovací platforma Apple TV+, která se neustále snaží o vytváření konkurenčního prostředí pro Netflix, Hulu a další giganty, je sama o sobě poměrně kontroverzní. Fanoušci si ji sice chválí a mnozí na ni nedají dopustit, avšak kritici této jablečné službě vyčítají hlavně nedostatek obsahu, nízkou variabilitu a především nepříliš široké portfolio zajímavých snímků. A tato situace by se vzhledem k aktuální koronavirové pandemii mohla ještě zhoršit, jelikož byla většina natáčení odsunuta na vedlejší kolej, a vydávání dalších seriálů a filmů se tak výrazně zpozdí.

Šíření koronaviru ovlivnilo takřka všechny společnosti po celém světě, a ač by se vzhledem k nebývalému růstu uživatelů pohybujících s v online světě mohl zdát opak, ušetřeni nejsou ani technologičtí giganti. Jednotlivé služby a platformy sice zaznamenaly rekordní tržby a příliv nových tváří, ale čelí jednomu zásadnímu problému, jímž je nedostatek obsahu. Ať už se jedná o hry, filmy nebo příchod nových seriálů, vše se hromadně odkládá a v mnoha případech může mít tento posun katastrofické dopady. Výjimkou v tomto ohledu není ani Disney+ a Apple TV+, dvě relativně nové služby, jež se snaží diváky zlákat originálním a netradičním obsahem. Ten však pomalu dochází a zdroje vysychají, což donutilo obě společnosti zamyslet se nad dalším postupem. Disney má v tomto ohledu naštěstí poměrně jasno a v mezičase přichází na scénu se starými i novými snímky, které uživatele zabaví, zatímco budou čekat na příchod dalších přírůstků.

Filmový gigant dokonce neváhal oprášit pár starých klasik ze 70. a 80. let, které oficiálně zařadil do nabídky Disney+. Na druhou stranu Apple má v tomto ohledu smůlu a nemůže jít jen tak s kůži na trh. Většina seriálů na Apple TV+ totiž spoléhá na další série a aktuálně nemají takřka co nabídnout, jelikož fanoušci za tu dobu již vše zhlédli a nic nového je nečeká. Spousta lidí tak nebude mít důvod prodlužovat své předplatné a dá se očekávat, že jablečné společnosti hezké procento platících uživatelů přeběhne ke konkurenci. Jediným východiskem pro Apple je tedy spolupráce s nejrůznějšími televizními stanicemi a online portály, které nabídnou zákazníkům jablečné platformy bezplatný přístup po omezenou dobu. Nabídka se týká například Arrow Video Channel, EPIX, History Channel Vault a dalších služeb nabízejících poměrně zajímavý obsah. Nicméně jak je již u těchto kanálů zvykem, jsou v naprosté většině dostupné jen v USA. Uvidíme, zda se z toho všeho podaří Applu nějak vybruslit.