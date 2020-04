Většinu seriálů z Apple TV+ si můžete nyní přehrát zcela zdarma

Apple nasazuje do boje proti pandemii koronaviru další zbraň. Tentokrát se však nejedná o finanční prostředky, ochranné pomůcky a ani speciální aplikace, nýbrž o možnost bezplatného sledování většiny seriálů dostupných na Apple TV+. Účel tohoto kroku je naprosto jasný – „přikovat“ lidi k obrazovkám jejich telefonů, tabletů, televizí či počítačů a odradit je tak od pohybu venku mezi lidmi, což je v současnosti poměrně rizikové.

Bezplatné zpřístupnění seriálů z Apple TV+ provedl Apple poměrně nečekaně v naprosté tichosti, kvůli čemuž je tato novinka mezi uživateli zatím využita ve velmi malé míře. K jejímu využití přitom stačí jen navštívit aplikaci TV na iPhonu, iPadu, Macu či Apple TV, potažmo na některé ze smart TV, které nabízí podporu aplikace, a bez jakékoliv registrace či aktivace předplatného začít pořady sledovat přes možnost „Přehrát epizodu zdarma“. Co se týče zpřístupněných seriálů, jejich seznam naleznete níže. Nutno však už nyní podotknout, že se může v následujících hodinách či dnech ještě změnit, jelikož to vypadá, že jej Apple přizpůsobuje každé zemi zvlášť. Zatímco v USA není například zdarma k dispozici The Morning Show, v Česku si zdarma nepřehrajete See (tato skutečnost platila v době psaní článku).

Home before dark

Neuvěřitelné příběhy

The Morning Show

Mythic quest: Raven’s Banquet

Little America

Servant

Truth be told

For all Mankind

Dickinson

Snoopy ve vesmíru

Tajemný pisatel

Helpsters

Jelikož Apple novinku vůbec oficiálně neoznámil, není jasné, jak dlouho jí bude svět moci využívat. Dá se však předpokládat, že s jejím ukončením s ohledem na zuřící pandemii koronaviru spěchat tak úplně nebude. Počítat tedy lze s dostupností nikoliv několika dní, ale spíše měsíců. Zcela jasno však budeme mít až ve chvíli, kdy Apple novinku jakkoliv oficiálně okomentuje, což by mohlo být řádově do pár hodin. Tak příjemnou velikonoční zábavy!