Apple TV+: Co lze za předplatné sledovat a co naopak ne

Streamovací službu Apple TV+ lze s trochou nadsázky označit za jeden z nejkontroverznějších produktů Applu za poslední roky. Ačkoliv se od ní už od začátku očekávaly velké věci, ve výsledku je kvůli malému množství obsahu pro mnohé zklamáním. Obsahová stránka služby navíc není to jediné, co budí u Apple TV+ rozpaky. I po více než čtvrt roce od jejího spuštění totiž jí totiž mnozí jablíčkáři nepochopili, což dokládá spousta komentářů v diskuzích pod našimi články. Pojďme si tedy znovu polopatě vysvětlit, co vlastně Apple TV+ je.

Apple TV+ je videostreamovací služba provozovaná Applem založená jen a pouze na jeho originálních pořadech. To jinými slovy znamená, že v ní nenaleznete nic, co jste mohli v minulosti kdekoliv vidět, což má být do jisté míry její výhoda. Služba je dostupná přes aplikaci Apple TV, kterou Apple přidal do iOS 13, iPadOS 13, macOS 10.15 a tvOS 13. Aplikace je rovněž dostupná na některých chytrých televizích, na které ji lze stáhnout přes jejich vlastní obchody s aplikacemi. Službu lze dále sledovat i v prohlížeči po přihlášení se na své Apple účty, pod kterými je Apple TV+ vedena.

Po dočtení předešlých řádků by se skoro až chtělo pozastavit nad tím, co může být na službě nepřehledné a nepochopené. Odpověď je přitom naprosto jednoduchá – právě její sledování přes aplikace. Apple se totiž rozhodl v aplikaci Apple TV vytvořit nepřehledný mišmaš kontentu, z čehož pramení právě ona nepřehlednost. Aplikace totiž míchá dohromady předplacený obsah Apple TV+ (který mají nyní mnozí jablíčkáři díky ročnímu bezplatnému předplatnému k novým Apple produktům zcela zdarma) s obsahem z iTunes, který je normálně zpoplatněn. Velmi nešťastné je, že toto míchání probíhá skutečně ve velkém a i na zkušené jablíčkáře může aplikace působit tak, že Apple TV+ neobsahuje jen originální tvorbu Applu, ale i nové hollywoodské trháky. Po jejich “rozkliknutí” však uživatel okamžitě zjistí, že tomu tak není, z čehož vzniká u mnohých jablíčkářů doslova odpor k této novince.

Kdybychom tedy měli předešlé řádky shrnout do jednoho vzorce, vyplynulo by z nich, že aplikace Apple TV ≠ videostreamovací služba Apple TV+, jak si mnozí jablíčkáři i více než čtvrt roku po spuštění služby myslí. Za zlé jim to však mít nikdo nemůžu, jelikož se aplikace Apple TV kalifornskému gigantovi zkrátka z hlediska přehlednosti nepovedla. Ten bohužel zatím kritiku, která se na něj za aplikaci valí ze všech stran, zdárně přehlíží, až některé uživatele napadají konspirační teorie o tom, že nepřehlednost aplikace je vlastně cílená a má nezkušené uživatele “donutit” k nechtěným nákupům filmů. A jak vnímáte Apple TV a Apple TV+ vy?