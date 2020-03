Hry, knihy, filmy a virtuální výstavy, které jsou nyní kvůli koronaviru k dispozici zdarma

Máte pocit, že se doma nedokážete zabavit? Aplikace na domácí cvičení už vás nebaví, práci či věci do školy máte hotové, a všechny tipy z našich předchozích článků jste již vyzkoušeli? Nezoufejte – máme pro vás várku dalších tipů. I tentokrát se bude jednat o hry, ale také knihy, komiksy, nebo třeba virtuální prohlídky muzeí.

Hry zdarma

Fotogalerie Hry se slevou koronavirus 1 Hry se slevou koronavirus 2 Hry se slevou koronavirus 3 Hry se slevou koronavirus 4 Vstoupit do galerie

Co řadu lidí spolehlivě udrží doma? Počítačové hry. Na webu GOG najdete v rámci programu „Stay at Home“ řadu bezplatných titulů pro Mac, PC s Windows i počítače s Linuxem, platforma Steam nabízí slevy například pro 7 Days to Die, zajímavé nabídky naleznete také v rámci jarního festivalu her. Zatím zde převládají tituly pro PC s Windows, najdete zde ale také zajímavé hry pro Mac. Řadu zajímavých bezplatných nebo zlevněných her najdete také na webu itch.io.

Knihy a komiksy

Pokud vás nebaví hry, můžete si číst – nebo poslouchat – knihy. Pokud dáváte přednost audioknihám, server Audiotéka nabízí kromě řady zajímavých titulů také možnost poslechu obsahu z časopisu Forbes. Audioknihy i e-knihy najdete také v iOS aplikaci Scribd, milovníci komiksů si přijdou na své s appkou Comic Chameleon. Nabídku bezplatných titulů najdete také v nativní aplikaci Apple Knihy – stačí přejít do sekce „Knihkupectví“, kde vyberete možnost „Bezplatné tituly“. Bezplatné e-knihy najdete také na webu Městské knihovny v Praze nebo na Knihovny.cz.

Dokumenty a další filmy

Pokud máte slabost o dokumenty, můžete se podívat na web filmaře Garyho Hustwita, který se v reakci na současnou situaci rozhodl streamovat své snímky zdarma. Web DaFilms nabízí do 29. března 40% slevu na roční předplatné, kina Aero, Bio Central, BIO OKO, Univerzitní kino Scala a Světozor zase pořádají streamy v rámci akce Moje kino Live – zaplatíte si vstupenku, jako kdybyste šli do kina, film si ale užijete v klidu domova. Internetová televize Mall.tv zase spustila online akci s názvem #Kulturažije, kde můžete sledovat hudební, divadelní a další kulturní představení. Příznivci divadla NoD zase jistě ocení službu NoDFLIX, která funguje na podobném principu jako zmíněné Moje kino Live.

Virtuální muzea a výstavy

Pokud se doma v karanténě nudíte, můžete také z pohodlí vašeho domova vyrazit na virtuální prohlídku muzea. Virtuální prohlídky nabízí například iOS aplikace Google Arts and Culture. Kromě bohaté knihovny uměleckých děl si zde můžete prohlédnout vybraná světová muzea, umístit si díky rozšířené realitě vybraná umělecká díla do vlastního obýváku, nebo třeba zjistit, kterému slavnému uměleckému dílu se podobáte. Projekt Online spouští také například Galerie Rudolfinum, zajímavý obsah přidává na svůj Facebook také Artpark. Přehled virtuálních muzeí a expozicí najdete také na webu e-Muzeum.